George Clooney, după moartea lui George Floyd: "Rasismul este pandemia Americii"

„Nu este nicio îndoială că George Floyd a fost ucis. Am privit cum şi-a dat ultima suflare în mâinile a patru poliţişti”, a scris el.



Clooney a lăudat „reacţia sfidătoare” a milioane de oameni din lume care au luat parte la demonstraţii în ultima săptămână.



„Nu ştim când se vor diminua aceste proteste. Ne rugăm şi sperăm că nimeni altcineva nu va fi ucis. Dar mai ştim şi că foarte puţine se vor schimba. Furia şi frustrarea pe care le vedem încă o dată pe străzile noastre reprezintă un memento al cât de puţin am crescut ca ţară de la păcatul nostru strămoşesc al sclaviei. Aceasta este pandemia noastră. Ne infectează pe toţi şi, după 400 de ani, nu am găsit încă un vaccin”.



Actorul în vârstă de 59 de ani a făcut apel la oameni să îl înlăture pe Donald Trump din funcţie la următoarele alegeri prezidenţiale, programate în toamna acestui an.



„Avem nevoie de factori de decizie şi de politicieni care reflectă imparţialitate minimă faţă de toţi cetăţenii, în mod egal. Nu de lideri care alimentează ura şi violenţa. Şi există un singur mod în ţara asta de a aduce o schimbare de durată: Votul”.



George Floyd, bărbat de culoare din Minneapolis, a fost ucis pe 25 mai. Patru poliţişti au fost concediaţi şi doar unul a fost pus sub acuzare - Derek Chauvin, care a îngenuncheat pe gâtul lui Floyd timp de aproximativ 9 minute, este acuzat de crimă de gradul trei şi ucidere din culpă de gradul doi.



Tim Walz, guvernatorul statului Minnesota, a recunoscut recent că vede moartea lui Floyd ca pe o crimă şi că ar vrea să îi vadă şi pe ceilalţi trei poliţişti acuzaţi.



O autopsie independentă arată că bărbatul a murit în urma asfixierii.



Moartea lui a stârnit un val de proteste în mai multe oraşe din Statele Unite, dar şi manifestaţii de solidaritate în Europa, informează News.ro.