Perfecțiunea de pe Instagram și realitatea vieții: Lily Allen și mesajul artistic împotriva aparențelor

​Instagram este o rețea de socializare care atrage tot mai mulți utilizatori de la o zi la alta. Există însă o artistă care spune că muzica sa nu se pliază pe "cerințele" acesteia. Lily Allen, despre ea este vorba, a explicat motivul pentru care ceea ce cântă nu se poate alinia cu lumea idealistă prezentată de mulți pe respectiva platformă.







Lily Rose Beatrice Allen, pe numele de botez, este o cântăreață, compozitoare și vedetă de televiziune originară din Anglia.







Artista britanică în vârstă de 35 de ani își vede muzica una drept "anti-Instagram". Ea explică și de ce se întâmplă acest lucru.







"Albumele mele sunt, cred, opusul a tot ceea ce poți vedea zilnic pe Instagram. Acolo (n.r. pe rețeaua de socializare) încerci să arăți oamenilor cele mai bune părți ale vieții tale, să îi faci geloși sau să vrei să ți-i faci prieteni. Arta mea este anti-Instagram", a precizat Lily Allen.







"La început, am vrut să scriu melodiile pe care oamenii le-ar dori. Acum scriu piese care îmi plac. Trebuie să te simți conectat la muzica ta, altfel, ce rost are?", a completat cântăreața.





Lily spune că toată munca devine mai ușoară atunci când faci ceea ce-ți place. "Înainte, obișnuiam să număr piesele din listă înainte de un concert, acum tot ce-mi doresc este să ies pe scenă și să cânt" - Lily Allen.







Și-a criticat chiar și fratele într-o melodie





Cântăreața prezintă în piesele sale viața așa cum este, cu lucrurile frumoase, dar și cu cele mai puțin plăcute.







Astfel, de critici nu a scăpat nici măcar fratele Alfie, el având dedicată piesa cu același nume, apărută în 2007. Fratele este arătat cu degetul pentru că este un leneș și că trebuie să facă ceva cu viața sa.







Alfie a încercat să o determine pe Lily să nu lanseze acest single, dar eforturile au fost în zadar.





Lily Allen: născută pe 2 mai 1985, la Hammersmith, Londra. A fost căsătorită cu Sam Cooper (2011-2018) și are doi copii.







Albumul său "Alright, Still" din 2006 a primit trei discuri de platină în Marea Britanie și unul de aur în SUA. A primit până acum în carieră 31 de premii dintr-un total de 73 de nominalizări.







Discografie:





Alright, Still (2006)

It's Not Me, It's You (2009)

Sheezus (2014)

No Shame (2018)







Câteva dintre cele mai cunoscute piese ale lui Lily Allen: