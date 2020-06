Bob Dylan, în primul interviu după câștigarea premiului Nobel: Imaginile cu moartea lui George Floyd mi-au făcut rău

"Aroganța extremă poate duce la sancțiuni dezastruoase. Poate că suntem pe punctul de anihilare", spune artistul.

Muzicianul american Bob Dylan a anunţat că va lansa în luna iunie albumul „Rough And Rowdy Ways”, primul care cuprinde compoziţii originale în decurs de opt ani.





Într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook este menţionat că albumul urmează să apară pe 19 iunie. Alături de această informaţie, a fost prezentat şi single-ul „False Prophet”.Acesta este al treilea single al lui Dylan lansat în ultimele şase săptămâni, după „Murder Most Foul” şi „I Contain Multitudes”.Bob Dylan, laureat cu premiul Nobel pentru Literatură în 2016, a respins mereu titlul de profet. „Te simţi ca un impostor când cineva crede că eşti ceva ce nu eşti”, spunea el în 2004, citează Rolling Stone. „Nu am vrut niciodată să fiu un profet sau salvator. Elvis, poate. M-aş fi putut vedea uşor devenind el, dar profet? Nu”.Cel mai recent album cu piese originale al lui Dylan a fost „Tempest”, lansat în 2012. De atunci a mai lansat trei colecţii: „Shadows in the Night”, „Fallen Angels” şi „Triplicate”.„Rough and Rowdy Ways” va fi al 39-lea album de studio al muzicianului în 57 de ani de la debut.Robert Allen Zimmerman, cunoscut drept Bob Dylan, s-a născut pe 24 mai 1941, este cântăreţ, compozitor, textier şi poet american. Prin versurile sale, publicate în volume sau transpuse pe muzică, el a marcat cultura americană în a doua jumătate a secolului al XX-lea.Majoritatea compoziţiilor lui au devenit emblematice pentru mişcările anti-război şi pentru drepturile civile la scară mondială. Dintre albumele care au marcat istoria muzicii se numără „The Times They Are a-Changin'” (1964), „Blonde on Blonde” (1966), „Oh Mercy” (1989), „Good as I Been to You (1992)” şi „Together Through Life” (2009).