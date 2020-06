FOTO Tumultoasa viață amoroasă a Pamelei Anderson: Strălucire, dezamăgire și detalii picante din dormitorul divei de aproape 53 de ani

View this post on Instagram

Découvrez ma nouvelle collection de sacs imaginée avec la jeune marque de maroquinerie vegan @ashoka_veganbags Cette collection est en Apple Skin et est disponible en 4 couleurs. Fermoirs originaux brossés et dorés, messages engagés, doublure pop art en matériau recyclé, c'est une collection incroyable Précommandez les sacs dès aujourd'hui sur www.ashokaparis.com