007: Fiica lui James Bond va avea propria franciză

007 No Time to Die

Noul film „James Bond” are premiera mondială pe 12 noiembrie. În ultimii ani, ideea unui personaj feminin Bond a tot fost vehiculată, dar producătorii au respins-o de fiecare dată.Însă Phoebe Waller-Bridge, scenarista viitorului film „Bond”, a găsit o rezolvare pentru a împăca publicul. Mathilde, fiica lui 007, ar putea avea curând propria franciză.Tânăra ar putea fi antrenată în rolul de spion asasin chiar de tatăl ei. În plus, producţia ar putea beneficia de umorul inteligent al lui Waller-Bridge, celebră şi ca scenaristă a serialului „Killing Eve”. Filmul „No Time to Die”, al cincilea şi ultimul în care Daniel Craig apare în rolul James Bond, va avea premiera mondială pe 12 noiembrie , în Marea Britanie. În film apare în premieră ca personaj Mathilde, fiica de cinci a lui Bond.