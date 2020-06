Bob Dylan și-a lansat primul album original după opt ani

Legendarul muzician Bob Dylan și-a lansat vineri primul său album de piese originale în opt ani, intitulat „Rough and Rowdy Ways”, potrivit AFP.



În acest al 39-lea album de studio al muzicianului, care apare la 58 de ani de la primul lansat, există o baladă de 17 minute despre asasinarea lui John Kennedy și un omagiu adus cântărețului american de blues Jimmy Reed.



„Rough and Rowdy Ways” este primul album al laureatului Nobel în literatură de la „Tempest” din 2012, chiar dacă între timp artistul a mai lansat trei colecţii: „Shadows in the Night”, „Fallen Angels” şi „Triplicate”.



Robert Allen Zimmerman, cunoscut drept Bob Dylan, s-a născut pe 24 mai 1941, este cântăreţ, compozitor, textier şi poet american. Prin versurile sale, publicate în volume sau transpuse pe muzică, el a marcat cultura americană în a doua jumătate a secolului al XX-lea.



Majoritatea compoziţiilor lui au devenit emblematice pentru mişcările anti-război şi pentru drepturile civile la scară mondială. Dintre albumele care au marcat istoria muzicii se numără „The Times They Are a-Changin'” (1964), „Blonde on Blonde” (1966), „Oh Mercy” (1989), „Good as I Been to You (1992)” şi „Together Through Life” (2009).



În cariera sa de şase decenii a primit 38 de nominalizări la premiile Grammy, a câştigat 10 astfel de trofee, a primit un Oscar, în 2000, pentru cel mai bun cântec, „Things Have Changed" din filmul „Wonder Boys”, melodie care i-a adus şi un Glob de Aur.



Bob Dylan a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1982, iar cinci cântece ale sale au fost listate între 500 piese care au configurat rock & roll-ul, clasament realizat de The Rock and Roll Hall of Fame and Museum în 2007. Scrierile lui au devenit volume de poezie şi memorii, iar lucrările sale - pictură şi scultură - sunt prezentate în mai multe albume de artă.



Dylan a câştigat premiul Nobel pentru Literatură pe 2016 pentru „crearea unor noi expresii poetice în marea tradiţie a cântecului american”, potrivit motivaţiei oficiale a Comitetului Nobel.