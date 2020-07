Sylvia Kristel, vedeta filmului erotic „Emmanuelle”, va fi subiectul unui serial

Deja prezent pe platforma Amazon, „Emmanuelle” (1974), produs de Just Jaeckin, este disponibil pe Netflix încă de miercuri.

După producţii de Charlie Chaplin, François Truffaut şi Jacques Demy, "Emmanuelle", filmul erotic cult al anilor 1970, va putea fi văzut din 1 iulie pe platformă.

Filmul lui Just Jaeckin, scris de Jean-Louis Richard, unul dintre scenariştii lui François Truffaut, povesteşte aventurile erotice ale unei tinere naive care pleacă în Bangkok, unde soţul ei diplomat îi dezvăluie "o nouă lume de plăceri sexuale", potrivit Netflix.

Sylvia Kristel, cea mai cunoscuta actrita olandeza in strainatate, a devenit celebra cu primul ei film, "Emmanuelle", lansat in 1974. Regizat de cineastul Just Jaeckin, filmul a reprezentat o adaptare cinematografica a romanului omonim scris de Emmanuelle Arsan.





Sylvia Kristel a jucat apoi in "Emmanuelle 2" (1975), "Goodbye Emmanuelle" (1977) si "Emmanuelle 4" (1984), dar aceste filme au avut un succes comercial mai mic decat pelicula originala.