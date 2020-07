Anca Țurcașiu, divorț după 22 de ani de căsnicie cu George Cristian - "Ne naștem ca să primim lecții"

​Cântăreața Anca Țurcașiu (50 de ani) a luat prin surprindere pe multă lume după ce a anunțat, pe pagina personală de Facebook, că divorțează după 22 de ani de căsnicie de George Cristian. "Ne naștem pentru a primi lecții", a precizat, printre altele, artista.







Ce spune Anca Țurcașiu pe Facebook:





"Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie!



Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată!







Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită ! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi ați fost alături in această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n aș fi putut!".





Pe George, de profesie medic stomatolog, l-a cunoscut în SUA, iar împreună au un băiat, Radu.







Anterior, Anca Turcașiu a avut o relaţie de patru ani cu solistul Gheorghe Gheorghiu (1993-1997).

