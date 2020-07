FOTO VIDEO Transformările uluitoare prin care trec unii actori - Greu de recunoscut de la un rol la altul

Pe lângă avantaje financiare, faimă și recunoaștere mondială, viața de actor presupune și mari sacrificii. Pentru a intra cât mai bine în pielea personajelor interpretate, uneori nu este suficient doar machiajul și avantajul tehnologiei, actorii fiind nevoiți să-și supună corpurile unor transformări incredibile.







Christian Bale





Cunoscut fiind ca un bărbat care are mare grijă de corpul său, Christian Bale a fost nevoit de-a lungul carierei să treacă prin mai multe transformări pentru a intra cât mai mult în pielea personajelor interpretate.







Ca exemplu, actorul a fost nevoit să se îngrașe peste 20 de kilograme pentru rolul din Vice.











Iată ce spune Christian Bale despre transformările suferite:











Nu este însă singura transformare importantă suferită de Bale. Pentru rolul din The Machinist (2004) a fost nevoit să ajungă la 55 de kilograme! Iată cum arată Christian:











Chris Pratt





Este unul dintre actorii căruia nu-i este rușine să recunoască că îi place să mănânce destul de mult. A fost considerat de multe ori de-a lungul vieții drept ușor "pufos", dar și-a schimbat complet stilul de viață la nevoie.







Pentru rolul din "Guardians of the galaxy", Chris Pratt nu doar că a trebuit să slăbească destul de mult, dar a avut nevoie și de o masă musculară care să-l pună cât mai bine în evidență de-a lungul filmărilor.









Aici, Chris vorbește despre transformarea importantă suferită:











Matt Damon





A bifat tot felul de roluri de-a lungul carierei, iar pentru personajul din "The Informant" a fost nevoit să pună pe el peste 14 kilograme. Matt Damon, înainte și după:









Joaquin Phoenix





Este unul dintre actorii momentului, iar în carieră a demonstrat că schimbările fizice nu au reprezentat niciodată o problemă pentru el. Joaquin Phoenix a câștigat în acest an Oscarul pentru rolul din Joker, iar de-a lungul anilor și-a surprins fanii cu înfățisări dintre cele mai complexe.







Joaquin, pe rând, în "Her", "You were never really here", "Joker" și la festivitatea Oscarului din 2020.













Charlize Theron





A fost, la nevoie, frumoasă, urâtă, casnică sau o adevărată luptătoare. A fost însă cazul și pentru a fi grasă, odată cu rolul din Tully. Charline Theron, căci despre ea este vorba, a fost nevoită să se îngrașe aproape 23 de kilograme pentru Tully. Actrița explică mai jos cum a fost posibil acest lucru.









Charlize Theron despre cum a reușit să se îngrașe atât de mult:











Hugh Jackman





A slăbit 15 kilograme pentru a juca în "Mizerabilii", fiind greu de recunoscut în anumite secvențe ale filmului.







A revenit la sala de fitness pentru "The Wolverine", iar de-a lungul carierei a precizat de mai multe ori că îi plac foarte mult provocările.







Hugh Jackman este unul dintre actorii de la Hollywood care nu s-a sfiit să-și supună corpul unor transformări incredibile.









