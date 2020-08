Ce nume are labradorul adoptat de prințul Harry și Meghan Markle

Labradorul negru adoptat de prințului Harry și Meghan Markle se numește „Pula” - iar numele a fost inspirat din prima călătorie a cuplului în Africa în urmă cu patru ani, când au început să se întâlnească, potrivit Daily Mail.Potrivit People, biografia scrisă de jurnaliștii regali Omid Scobie și Carolyn Durand a confirmat că numele cățelușului era Pula.Și se pare că numele are o semnificație specială pentru ducele de 35 de ani și ducesa de Sussex, de 38 de ani, pentru că Pula este moneda oficială a Botswana unde au făcut prima călătorie ca perechea regală după ce au început să întâlnească în urmă cu patru ani.După ce au sărbătorit-o pe Meghan în Botswana la împlinirea vârstei de 36 de ani, cuplul s-a întors un an mai târziu pentru a lucra la inițiativa de conservare a vieții sălbatice, Elephants Without Borders.Cuvântul înseamnă, de asemenea, „ploaie” în Setswana și, deoarece ploaia este rară în climatul deșertic al Botswana, se crede că este foarte valoroasă, a informat publicația.