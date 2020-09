FOTO Vedete care s-au infectat cu Covid-19: De la forme ușoare și până la figuri celebre care au pierdut lupta cu virusul

​Celebritățile nu au fost ocolite de noul coronavirus, mai multe vedete fiind diagnosticate pozitiv cu Covid-19. Unele dintre ele s-au vindecat între timp, altele au pierdut lupta și au murit. Printre cei care au fost infectați se numără nume importante precum Antonio Banderas, J Balvin, Mel Gibson, Andrea Bocelli, Nick Cordero, Boris Johnson, Idris Elba și Tom Hanks.





Antonio Banderas - Actorul a anunțat că s-a infectat cu coronavirus chiar de ziua sa, pe 10 august 2020, atunci când a împlinit 60 de ani. Acesta a mai adăugat că starea sa este relativ bună și că se simte puțin mai obosit ca de obicei, însă că vrea să profite de carantină citind, odihnindu-se și încercând să dea sens celor 60 de ani ai săi.







Ulterior, printr-o altă postare pe Instagram, actorul a anunțat că s-a vindecat de coronavirus, după ce a stat în izolare 21 de zile. Banderas a postat o fotografie haioasă în care se luptă cu zeci de molecule de Covid-19.









J Balvin - Artistul columbian a anunțat printr-un clip postat pe rețelele de socializare că trebuia să participe la decernarea premiilor Juventud din Columbia, dar nu a putut să participe deoarece este infectat cu Covid-19. Artistul a transmis pe Instagram un mesaj de avertisment în legătură cu noul virus, în care vorbește despre cât de periculos este Covid-19, prin ce momente complicate a trecut și cum se recuperează: "cea mai dificilă experiență din viața mea".





„În acest moment mă recuperez de COVID-19, au fost zile foarte dificile şi foarte complicate. Câteodată te gândeşti că nu va ajunge la tine, însă la mine a ajuns rău de tot.







Aşa că trimit un mesaj tuturor celor prezenţi la premiile Juventud, cât şi oamenilor în general: să aibă grijă de ei, să se protejeze, pentru că asta nu e o glumă, nu sunt doar poveşti mediatizate. Virusul chiar există şi e foarte periculos, aşa că aveţi grijă de voi", este mesajul lui J Balvin.









Mel Gibson - Actorul și regizorul australian, în vârstă de 64 de ani, a fost infectat cu coronavirus și a fost internat timp de o săptămână în luna aprilie. Gibson a fost tratat la un spital din Los Angeles, California, unde i-a fost administrat medicamentul Remdesivir.





Actorul a fost testat negativ în urma tratamentului de mai multe ori de atunci, iar apoi a fost testat pozitiv pentru anticorpi.









Andrea Bocelli - Tenorul italian a fost confirmat cu noul virus pe data de 10 martie, însă a ținut aceste informații ascunse pentru a nu-și alarma fanii.







Artistul a declarat că nu a suferit complicații, iar modul de manifestare al virusului a fost prin febră ușoară. Soția artistului împreună cu cei doi copii au fost la rândul lor testați pozitiv. Bocelli a dezvăluit că a avut coronavirus când a mers să doneze plasmă la spitalul Cisanello.





"Fără simptome. Am făcut testul și am văzut că sunt pozitiv. Sincer, când am aflat, era 10 martie, m-am aruncat în piscină pentru că eram bine. Numai febră ușoară, 37,2 - 37,3", a spus Bocelli.





De Paștele catolic, tenorul italian a susținut un concert live: „Music for Hope” în Milano, afirmând că aceasta este o formă de rugăciune și a fost difuzat la nivel global pe contul său.









Nick Cordero - Actorul canadian cunoscut pe Broadway a murit după ce a fost infectat cu coronavirus - a petrecut 95 de zile în spital.





Potrivit soției sale, Amanda Kloots, Cordero (41 de ani) a suferit timp de 95 de zile din cauza infecției cu Covid-19, iar în urma complicațiilor bolii i-a fost amputat un picior.





Acesta a contactat virusul la începutul lunii aprilie, iar dacă la început părea că starea sa este stabilă, lucrurile s-au înrăutățit de pe data de 10 aprilie.





În timpul spitalizării, Nick a suferit mai multe complicații: mini accidente vasculare cerebrale, cheaguri de sânge, traheostomie și un implant de stimulator cardiac temporar. Cordero a murit pe data de 5 iulie 2020.









Manu Dibango - Muzicianul camerunez, star al muzicii afro-jazz, a murit în Franța la vârsta de 86 de ani după ce a fost infectat cu coronavirus.







El este prima celebritate din lume care a murit din cauza complicațiilor cauzate de coronavirus. Dibango este autorul hitului: "Soul Makossa" (1972) datorită căruia a devenit celebru.







Dibango a fost internat în legătură cu o afecțiune cauzată de Covid-19, fapt aflat printr-o postare pe pagina sa de Facebook.









Joe Diffie - Cântărețul de muzică country a murit la vârsta de 61 de ani în urma unor complicații cauzate de Covid-19. Cu două zile înaintea decesului său, Joe anunța printr-o postare pe Facebook că a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus și că își dorește intimitate pentru el și pentru familia sa, îndemnând oamenii să fie precauți. El a murit pe data de 29 martie 2020.









Alan Merrill - Compozitorul celebrului cântec "Love Rock and Roll " a murit la vârsta de 69 de ani în urma infectării cu Covid-19. Fiica artistului care a crezut inițial că tatăl său este răcit a anunțat moartea acestuia printr-un mesaj pe Facebook: "Coronavirusul l-a luat pe tatăl meu în această dimineață", a scris Laura.







"Am avut două minute să-mi iau adio de la el înainte să fiu scoasă afară. Părea împăcat şi în timp ce ieşeam exista încă o licărire de speranţă că nu va fi doar o cifră în partea dreaptă a ecranului la ştirile CNN/Fox. Până să ajung acasă, am primit vestea că s-a dus", a completat aceasta.









Mark Blum - Actorul în vârstă de 69 de ani cunoscut pentru rolurile din "Desperately Seeking Susan", "Dundee" și pentru serialele "Law and Order", "Us" și "Succession" a murit în urma complicațiilor provocate de Covid-19. Actorul a avut o cariera în cinema și teatru de 4 decenii. Acesta suferea și de astm.





Mai mulți apropiați și-au exprimat durerea față de moartea artistului printre care și Madonna care a postat un mesaj pe Instagram în care a precizat că își va aminti mereu de Blum ca fiind un om amuzant, cald, iubitor și profesionist. El a murit pe 25 martie 2020.









Andrew Jack - Actorul cunoscut pentru rolul său în seria: "StarWars" avea 76 de ani și a murit în urma complicațiilor provocate de Covid-19.







El a decedat într-un spital din Surrey, Marea Britanie. Potrivit impresarului său, actorul nu a putut să își vadă soția în ultimele sale zile de viață pentru că ea se afla în carantină. Andrew l-a interpretat pe Major Ematt în "StarWars" și a murit pe 31 martie 2020.









Boris Johnson - Prim-ministrul Regatului Unit, în vârstă de 55 de ani, este primul lider al unei mari puteri care a anunțat infectarea cu coronavirus.







Acesta a precizat că s-a îmbolnăvit pe data de 27 martie pe contul său de Twitter, spunând că este izolat la domiciliu și urmează un tratament: suferea de febră și tuse persistentă.





Acesta a fost internat și mutat la terapie intensivă după ce starea sa s-a înrăutățit. La două săptămâni după ce a ieșit din spital a început să se simtă mai bine și a putut să își reia sarcinile de premier.









Idris Elba - Actorul în vârstă de 47 de ani a fost diagnosticat cu coronavirus în luna martie. La fel au stat lucruile și în cazul soției sale, Sabrina Dhowre.





"Am fost testat pozitiv pentru Covid-19. Mă simt bine, până acum nu am prezentat simptome, dar de când am aflat, am decis să mă autoizolez", a scris artistul britanic pe Twitter.







"Este ceva foarte serios. Acum este momentul să ne gândim serios la distanțarea socială și la igienă. Trăim într-o lume divizată. E o tâmpenie, dar acum este momentul să fim solidari, este momentul să ne gândim și la ceilalți".





În prezent actorul este complet recuperat, dar recunoaște că a fost afectat mental: "Am fost asimptomatic, așa că nu am simțit simptomele majore pe care le-au avut toți ceilalți.







Mental, însă, m-a lovit foarte rău, pentru că nu se știau multe despre boala asta. M-am simțit foarte obligat să vorbesc despre situația mea, doar pentru că sunt atâtea necunoscute".











Tom Hanks - Actorul în vârstă de 63 de ani și soția sa au fost testați pozitiv și au anunțat acest lucru printr-o postare pe Instagram pe data de 11 martie: "Bună, tuturor! Sunt împreună cu Rita în Australia. Ne simțeam puțin obosiți, de parcă am fi răcit. În plus, aveam dureri musculare. Pe Rita o deranjau frisoanele și febra.







Am fost testați pentru coronavirus și rezultatul a ieșit pozitiv pentru amândoi", a spus actorul.





Hanks a declarat că el și soția sa au avut simptome diferite în urma contactării virusului. Ea a avut febră mare, dureri de cap și și-a pierdut simțul mirosului, iar el simțea o oboseală foarte mare. Acesta a spus că i-a luat aproape 9 zile să se recupereze.





După ce au fost diagnosticați cu coronavirus, cei doi au fost internați, iar apoi s-au vindecat.