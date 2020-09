FOTO Cupluri celebre care au divorțat în timpul pandemiei de coronavirus - Nu au făcut față încercărilor din izolare

Pandemia de coronavirus a pus la încercare cupluri celebre care au fost nevoite să petreacă mai mult timp împreună. Perioada de izolare a fost un adevărat test al relației pentru vedete. După ce au petrecut izolarea împreună, mai multe vedete au descoperit că nu se mai înțeleg atât de bine cu partenerul de viață și au decis să divorțeze.





Kristin Cavallari și Jay Cutler











Kristin și Jay au anunțat că se despart în luna aprilie, după ce au petrecut 10 ani împreună. Anunțul a fost făcut pe Instagram de către vedeta americană de televiziune: „Ne purtăm respect unul altuia și suntem mulțumiți de acești ani trăiți împreună și de amintirile făcute, însă aceasta este o situație în care doi oameni nu se mai potrivesc” - Kristin.





Mary-Kate Olsen și Olivier Sarkozy





Mary-Kate a divorțat de soțul ei după cinci ani de căsătorie. Actrița în vârstă de 33 de ani a hotărât să se despartă de Olivier după ce acesta a decis ca în casa lor să se mute și fosta lui soție, Charlotte Bernard, cei doi copii pe care îi au împreună, dar și mama lui.







Sarkozy era foarte îngrijorat de siguranța familiei sale în New York, în timpul pandemiei. Divorțul celor doi a devenit complicat în plină pandemie, însă actrița a solicitat un ordin de urgență pentru a accelera despărțirea.









Brian Austin Green și Megan Fox





Megan Fox și Brian s-au separat după ce au petrecut 10 ani împreună. Brian a confirmat într-un podcast despărțirea de actrița Megan Fox. Cei doi au avut o relație complicată marcată de mai multe despărțiri și împăcări. Green și Megan s-au cunoscut în 2004 și s-au căsătorit în iunie 2010. Actorul a explicat că s-au distanțat foarte mult încă de anul trecut cănd Megan era plecată la filmări în altă țară.





Însă, în mediul online au apărut mai multe imagini cu Megan și rapperul Machine Gun Kelly, viitori colegi de distribuție în filmul „Midnight in the Switchgrass”.







Green a spus că vrea să petreacă vacanțe împreună și să se ocupe de educația celor trei copii alături de Megan: „ O voi iubi mereu! A fost prietena mea cea mai buna timp de 15 ani și nu vreau să pierd acest lucru”.









Armie Hammer și Elizabeth Chambers





Armie și soția sa au anunțat că se despart printr-un mesaj pe Instagram. Ei au postat același mesaj pe conturile de socializare alături de o fotografie mai veche în care cei doi erau împreună. Hammer și Elizabeth s-au separat după 10 ani de relație.





„Treisprezece ani am fost cei mai buni prieteni, suflete pereche, parteneri și apoi părinți. Am împărtășit o experiență extraordinară în tot acest timp, dar acum am hotărât împreună să dăm pagina și să încheiem această căsnicie.







În noul capitol din viața noastră vom rămâne buni prieteni, iar grija pentru copiii noștri va fi în continuare o prioritate. Chiar dacă aceste vești vor fi în atenția tuturor, facem apel la discreție, compasiune și dragoste pentru a putea parcurge această perioadă”.









Stacey Dash și Jeffrey Marty





Actrița Stacey Dash a anunțat despărțirea de Jeffrey Marty în luna iunie. Cei doi s-au căsătorit în 2018, la doar zece zile după ce s-au cunoscut. Actrița în vârstă de 53 de ani a depus actele pentru divorț prima dată în iunie, la nouă luni dupa ce a fost arestată după un presupus incident de violență în familie în care a fost implicat Marty.





"Soțul meu și cu mine am luat decizia grea de a pune capăt căsătoriei noastre. După multe rugăciuni, consider că aceasta este calea potrivită pentru amândoi", a spus ea pe Instagram.







"Nu-i doresc nimic altceva decât tot ce este mai bun. Mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat și pentru respectarea confidențialității noastre în acest moment dificil".









Julianne Hough și Brooks Laich





Julianne și Brooks au anunțat că se despart la mai puțin de 3 ani de la căsătorie. Actrița și prezentatoarea Julianne Hough a petrecut perioada de izolare departe de soțul său, fost jucător de hochei. După mai multe speculații, cei doi au anunțat separarea.



„Am luat cu drag și cu atenție timpul necesar pentru a ajunge la decizia noastră de separare”, spun ei în declarația comună.







"Împărtășim o abundență de dragoste și respect unul față de celălalt și vom continua să facem totul cu inimile noastre și de acum încolo. Vă rugăm să ne înțelegeți și să respectați intimitatea pentru a putea merge mai departe."















Kelly Clarkson și Brandon Blackstock



Kelly Clarkson (38 de ani) a divorțat de soțul ei, managerul Brandon Blackstock (43 de ani) după șapte ani de căsnicie.







Kelly a depus actele de divorț pe 4 iunie, la Los Angeles. Cei doi au împreună o fiică în vârstă de 5 ani și un fiu în vârstă de 4 ani. Kelly și Brandon s-au căsătorit în octombrie 2013.













Kelly a solicitat să nu fie obligată să plătească pensie alimentară și revenirea la numele Clarkson în acte. Cântăreața a cerut custodie comună pentru cei doi copii.





Jordana Brewster și Andrew Form



Actrița Jordana Brewster, cunoscută din seria "Furios și Iute", a divorțat de soțul său Andrew Form după 13 ani de căsnicie. Cei doi au împreună doi copii și au decis să împartă custodia acestora. Jordana și Andrew s-au separat pe cale amiabilă și au hotărât să coopereze pentru creșterea acestora.





Actrița a vorbit în cadrul unui interviu despre rolul său de mama și a recunoscut că este destul de "nevrotică".





"A fi mamă, în general, nu este ușor, evident. Am crezut că voi fi o supermamă, liniștită, dar nu sunt – sunt destul de nevrotică, de când am devenit mama am avut câteva episoade de anxietate și am transformat meditația într-un lucru foarte important pentru mine. Fiul meu Julian seamănă foarte mult cu mine".









Jaime King și Kyle Newman





Actrița Jaime King (41 de ani) a divorțat de soțul său, Kyle, după 13 ani de căsnicie și a cerut și un ordin de restricție împotriva acestuia. Cei doi s-au cunoscut în 2007 pe platourile de filmare ale peliculei "Fanboys" și au împreună doi copii, James Knight și Leo Thomas.













În timpul pandemiei de coronavirus au existat zvonuri despre cei doi care susțineau că se izolează separat: Jaime în California și Kyle în Pennsylvania alături de copiii lor.





Shane Lynch și Sheena White





Shane Lynch s-a despărțit de Sheena White după 13 ani de căsnicie.







Cântărețul Shane, star al formației Boyzone, a recunoscut că izolarea a fost o perioadă foarte dificilă pentru familia sa. Au apărut mai multe conflicte și certuri, iar el a părăsit casa în care locuia cu soția și cu cele două fiice, Billie și Marley.