FOTO Frumusețe, strălucire, grandoare: Cine sunt cele mai bogate actrițe de la Hollywood - Averile colosale strânse de-a lungul carierei

​Hollywood este locul unde actrițele își pot găsi împlinirea profesională, dar și stabilitatea financiară. Unele dintre acestea au adunat sume fabuloase de-a lungul carierei, iar numărătoarea continuă. Talentul, ambiția și pasiunea pentru actorie au făcut ca aceste femei să cunoască pe deplin succesul. Există și cazuri în care acestea au combinat muzica, dansul și afacerile cu actoria, ceea ce le-a ajutat să intre pe lista celor mai bogate personalități de pe mapamond.





1. Jami Gertz - avere - valoare netă: 3 miliarde de dolari





Jami Gertz, actriță americană și investitor în vârstă de 54 de ani, deține o avere impresionantă în valoare de 3 miliarde de dolari. Bogăția este legată și de numele său, dar și de căsătoria cu miliardarul Tony Ressler, co-fondator al Ares-Management, proprietar majoritar al Atlanta Hawks care are și o participație minoritară la Milwaukee Brewers.



Actrița este cunoscută din filmele: Crossroads, The Lost Boys, Less Than Zero și Quicksilver, precum și pentru rolurile sale ca Judy Miller în sitcom-ul CBS Still Standing și ca Debbie Weaver în Sitcom-ul ABC The Neighbours.



Ea și-a început cariera în anul 1980 cu aparițiile în: „Square Pegs”, „Different Strokes”, „Family Ties”, „Sixteen Candles” și „The Lost Boys”. Apoi a făcut o pauză de la actorie, s-a mutat în Franța și a lucrat ca designer de parfumuri pentru Lanvin. După ce s-a întors la Hollywood, Jami a apărut în emisiunile tv: „E.R.”, „Ally McBeal” și „Entourage”, iar recent a jucat în “This Is Us” și “Difficult People”.









2. Jennifer Lopez: 400 de milioane de dolari



Jennifer Lopez, în vârstă de 51 de ani, a îmbinat actoria cu muzica și dansul, reușind să se bucure de trei cariere separate care i-au adus succesul și averea în valoare de 400 de milioane de dolari.





Ea a devenit faimoasă încă din anul 1990 ca dansatoare de rezervă atât pentru „New Kids on the Block”, cât și pentru Janet Jackson înainte de a deveni „ Fly Girl” în „In Living Color”.







Astfel, în 1997 a cunoscut cu adevărat succesul prin rolul “Selena” din filmul cu același nume, apoi cu rolul din filmul „ Anaconda”. La începutul anilor 2000, numele său era foarte popular în lumea actoriei și apărea în filme precum: “Jersey Girl,” “Monster-in-Law” și “Maid in Manhattan”.







Cele mai recente roluri ale sale sunt în filmul „Hustlers” și seria de televiziune „Shades of Blue”. Cariera muzicală a actriței este de un real succes cu vânzări de peste 80 de milioane de albume în întreaga lume.









3. Cher: 360 de milioane de dolari





Cher, pe numele real Cherilyn Sarkisian LaPiere, este o actriță, cântăreață, compozitoare, producătoare de filme și designer de modă de origine armeană, în vârstă de 74 de ani.







Cher a vândut peste 100 de milioane de albume și are o activitate impresionantă care cuprinde film, televiziune și regie. Faima adusă de numărul mare de telespectatori al emisiunii "The Sonny and Cher Comedy Hour" a condus la lansarea melodiilor care o clasează pe locul întâi în Billboard Hot 100.





În 1988 a câștigat un Oscar și un Glob de Aur pentru contribuția sa în “Moonstruck”. A mai primit un glob de aur pentru „Silkwood” în 1984 și pentru „The Sonny and Cher Comedy Hour” în 1974. Cele mai relevante roluri ale sale au fost în: “Mermaids,” “Mask,” “If These Walls Could Talk” and “Burlesque”. Mai recent, Cher a apărut în filmul “Mamma Mia! Here We Go Again", lansat în 2018.









4. Victoria Principal: 350 de milioane de dolari





Victoria Principal (70 de ani) este o actriță americană, cunoscută pentru rolul “Pamela Barnes Ewing" în filmul serial Dallas, filmări care au avut loc în perioada 1978-1987. Principal a fost născută în Japonia și a crescut într-o familie militară.







Victoriei i-a fost oferit un rol în “Fantasy Island " care a fost urmat de rolul său în “Dallas”. Actrița are și o linie de îngrijire a pielii ‘’Principal Skin’’, care se bucură de un succes financiar important.









5. Jennifer Aniston: 300 de milioane de dolari







Jennifer Aniston (51 de ani) este o actriță, producătoare de film și femeie de afaceri de origine americană. Aniston a devenit faimoasă pentru rolul lui Rachel Green în sitcom-ul ‘’Friends’’, care a fost difuzat timp de 10 sezoane.





În ultimii trei ani ai producției show-ului, Aniston a câștigat un milion de dolari pe episod. Ea a continuat să joace în mai multe filme precum: “Office Space,” “He’s Just Not That Into You” and “The Yellow Birds”.





Actrița a fost căsătorită cu Brad Pitt în perioada 2000-2005.





Recent, Aniston joacă în seria Apple Tv “The Morning Show’’. Ea a primit o nominalizare Emmy și un Glob de aur pentru contribuția adusă show-ului în 2020 și câștigă cel puțin 1,25 milioane de dolari pe episod.









6. Julia Roberts: 250 de milioane de dolari





Julia Roberts (52 de ani) este o actriță americană, câștigătoare a premiului Oscar, faimoasă la Hollywood pentru roluri în filme precum: „Steel Magnolias”, „Pretty Woman”, „My Best Friend’s Wedding” și „Erin Brockovich”.







Rolul ei din „Erin Brockovich” i-a adus vedetei un Oscar și un salariu de 20 de milioane de dolari, fiind prima actriță care a primit o sumă atât de mare pentru munca ei. Recent, ea a jucat în „Ben Is Back” și în seria Amazon: „Homecoming”. Julia a avut mai multe relații, iar în prezent este căsătorită cu cameramanul Danny Moder.









7. Reese Witherspoon: 200 de milioane de dolari





Reese Witherspoon (44 de ani) este o actriță americană, laureată în 2006 a premiului Oscar. Ea a debutat cu primul rol principal în 2006 în filmul “The Man in the Moon.”. La sfârșitul anilor 1990, Reese și-a consolidat cariera și a jucat în filme precum: „Fear”, „Election” și „Cruel Intentions”. Actrița a continuat să se facă cunoscută în deceniul următor prin: “Legally Blonde,” “Sweet Home Alabama” și “Walk the Line”.





Witherspoon a câștigat un Oscar și un Glob de aur pentru interpretarea lui June Carter Cash.





În prezent, Witherspoon joacă în seria Apple Tv “The morning show” și câștigă cel puțin 1,25 milioane de dolari pe episod. A jucat și în serialul HBO “Big little lies”, câștigând 1 milion de dolari pe episod pentru sezonul 2.





Actrița a jucat și în seria limitată “Hulu”, “Little Fires Everywhere” unde a câștigat tot 1 milion de dolari pe episod.



Ca antreprenor a fondat compania de îmbrăcăminte “Draper James”.





8. Sofia Vergara - avere - valoare netă: 180 de milioane de dolari





Sofia Margarita Vergara (48 de ani) este o actriță și un fotomodel de origine columbiano-americană. Vergara a fost descoperită de un fotograf în țara sa natală, Columbia, și a renunțat la o carieră de stomatolog pentru a deveni model la 23 de ani. Ea a lucrat prima dată într-un show de călătorie, numit “Fuera de Serie”, începând astfel să fie cunoscută publicului american.





În 2009, a jucat în seria de succes “Modern Family” pentru care a primit patru nominalizări Emmy. Când seria s-a terminat, după cele 11 sezoane, în 2020, ea câștiga 500.000 de dolari pe episod.









9. Scarlett Johansson: 165 de milioane de dolari





Scarlett Johansson (35 de ani) este o actriță americană care s-a remarcat prin rolul ei din “The Horse Whisperer”, regizat de Robert Redford. Când avea doar 9 ani, a apărut în piesa “Sophistry”. A devenit una dintre cele mai importante femei de la Hollywood cu roluri principale în: “Lost in Translation”, “Her” și “The Avengers” .





Johansson a fost nominalizată la Oscar în 2019 în calitate de cea mai bună actriță pentru “Marriage Story” și cea mai bună actriță în rol secundar pentru “Jojo Rabbit”.









10. Charlize Theron: 160 de milioane de dolari





Charlize Theron (45 de ani) - actriță de origine sud-africană, cunoscută ca dansatoare de balet atât în ​​„Lacul lebedelor”, cât și în „Spărgătorul de nuci”.





Ea s-a mutat la New York pentru a se alătura echipei de balet “Joffrey”, însă o accidentare la genunchi i-a grăbit finalul carierei sale de dans.





Prima sa apariție importantă a fost în filmul „That Thing You Do!”, apoi a mai jucat în filme importante precum „The Cider House Rules” și „Monster”. Aparițiile sale recente în filme includ: “Bombshell,”, “Tully” și “Atomic Blonde.”









Topul le mai include și pe următoarele:



Mary-Kate and Ashley Olsen (250 de milioane de dolari )

Julia Louis-Dreyfus, Nicole Kidman (250 de milioane de dolari )

Sarah Jessica Parker, Demi Moore, Jane Fonda, Sandra Bullock, Jessica Alba (200 de milioane de dolari )

Miley Cyrus (160 de milioane de dolari )

Courteney Cox (150 de milioane de dolari )

Cameron Diaz (140 de milioane de dolari )

Jennifer Lawrence (130 de milioane de dolari )

Drew Barrymore (125 de milioane de dolari )

Angelina Jolie, Amy Irving (120 de milioane de dolari )

Catherine Zeta-Jones (105 milioane de dolari )

Kaley Cuoco (100 de milioane de dolari ) etc.