Pentru weekenduri de toamnă: cele mai bune filme western din toate timpurile în clasamentul IMDb

1. Rio Bravo (1959): 8,0/10





Regizat de legendarul Howard Hawks și jucat de John Wayne, filmul este povestea șerifului John T. Chance, a ajutorului său și a unui țintaș de elită bețiv(Dean Martin), care stârnesc mânia unei bande nemiloase de răufăcători. Eroii sunt nevoiți să recurgă la arme pentru a apăra orașul Rio Bravo de asaltul bandiților. Cu un scenariu veridic, o distribuție de elită și un regizor reputat, Rio Bravo este un reper al genului.





2. Butch Cassidy And The Sundance Kid (1969): 8,0/10









3. A Fistful Of Dollars (1964): 8,0/10









4. The Man Who Shot Liberty Valance (1962): 8,1/10









5. The Treasure Of The Sierra Madre (1948): 8,2/10





Realizat după romanul cu același nume din 1935 al lui B. Traven, The Treasure Of The Sierra Madre urmărește trei oameni – Humphrey Bogart, Tim Holt și Walter Houston – pe care sărăcia îi face să caute aur în Mexic. Filmul explorează pericolele și influența subtilă a lăcomiei, într-o notă surprinzător de întunecată pentru un western de la acea vreme. Renunțând la narativul „bun contra rău” care era tipic genului, The Treasure Of The Sierra Madre este unua din cele mai rafinate realizări ale regizorului John Houston – ceea ce spune multe.





6. Unforgiven (1992). 8,2/10





7. For A Few Dollars More (1965): 8,3/10









8. Django Unchained (2012): 8,4/10









9. Once Upon A Time In The West (1968): 8,5/10





Oricât de uzat ar fi devenit termenul, Once Upon A Time In The West al lui Sergio Leone nu poate fi descris decât „epic”. Afișând o distribuție cu Charles Bronson, Henry Fonda (într-un rol atipic) și Claudia Cardinale, filmul țese pânza întinsă a violenței din Old West. Favorit cert alături de cele ale altor mari autori contemporani ca Tarantino și Scorsese, Once Upon A Time In The West a depășit stadiul aprecierilor călduțe inițiale și a devenit unanim apreciat drept un film western esențial.





10. The Good, The Bad And The Ugly (1968): 8,8/10





Dacă ar fi un singur film care să reprezinte cu cinste întregul gen, ar fi cu siguranță clasicul lui Sergio Leone din 1968 The Good, The Bad And The Ugly. Fiecare amănunt din marele final al Trilogiei Omului Fără Nume, de la banda sonoră memorabilă a lui Enio Morricone până la stilul regizoral perfect, a devenit emblematic.





Nota redacției: Oricare clasament de acest gen poate fi comentat și contestat la nesfârșit, fiind subiectiv prin excelență, chiar și unul întocmit după aprecierile publicului. IMDb are o bază imensă de urmăritori și în general dă repere acceptabile pe scară mai largă decât altele de același fel. Este interesant de văzut și cum sunt cotate aici filme care au avut un succes imens în România, cum sunt:





The Magnificent Seven (1960): IMDb 7,7/10









Last Train From Gun Hill (1959): IMDb 7,4/10





Regizat tot de John Sturges, filmul a reunit două nume ilustre ale cinematografiei: Kirk Douglas și Anthony Quinn. Interesant, a avut premiera în Irlanda. A generat vânzări de bilete de 2,5 milioane de dolari în SUA și Canada, aproximativ 20 de milioane la valoarea de azi.





În vreme ce unele filme oferă o perspectivă mai patriotardă a legendelor din Old West, altele sunt mult mai cinice în abordare. Variatele stiluri, sub-genuri și teme sunt cele care dau westernului o moștenire îndrăgită, multe din cele mai bune filme dintotdeauna aparținând genului. IMDb (Internet Movie Database – baza de date online deținută de Amazon, cu 6,5 milioane de titluri de filme, seriale, jocuri video) oferă un clasament pe baza aprecierilor date de spectatori.Alăturarea inspirată a lui Paul Newman și Robert Redford în rolurile principale, demitizarea stilului narativ clasic și finalul devastator fac din Butch Cassidy And The Sundance Kid unul din cele mai iubite westernuri făcute vreodată. Îi urmărește pe banditul Butch Cassidy și tânărul său tovarăș Sundance cum comit o serie de jafuri de trenuri și de aceea sunt nevoiți să fugă în Bolivia ca să scape de brațul legii. Chiar dacă mai mulți critici au fost inițial reticenți, filmul și-a câștigat o reputație de clasic al genului și a fost nominalizat și la patru premii ale Academiei de Film.Prim film din inegalabila ”Trilogie cu omul fără nume” a lui Sergio Leone, A Fistful of Dollars a popularizat un întreg subgen cunoscut ca Spaghetti Western prin realizarea impecabilă și stilul unic. Omul Fără Nume, care l-a propulsat pe Clint Eastwood la statutul de vedetă, se amestecă într-un conflict intens dintre trei frați învrăjbiți și asmute facțiunile una împotriva alteia. Banda sonoră a lui Enio Morricone contribuie la această bijuterie a genului.Cu John Ford în scaunul regizoral, cu John Wayne, James Stewart, Lee Marvin și Vera Miles în fața camerei de filmat, nu e de mirare că filmul a fost un succes uriaș. Spunând povestea clasică a unui potențial învins – Ranse Stoddard, jucat de James Stewart – care esre nevoit să-l înfrunte pe un bandit nemilos – Lee Marvin în rolul lui Liberty Valance – filmul reușește prin stilul narativ unic, abordarea „mitului vestic” și întruparea realistă a personajelor.Dacă cele mai multe filme listate aici sunt din perioada maximei popularități a genului, filmul lui Clint Eastwood a fost prezentat mult după aparenta „moarte” a westernului. Cu toate acestea, a fost un succes uriaș și a fost lăudat pentru portretizarea mai critică a „eroilor” vestului – Munny, jucat de Eastwood, având la pasiv nenumărate omoruri de bărbați, femei și copii comise înaintea evenimentelor din film. Marea calitate a lui Unforgiven este lipsa luciului de Hollywood, ceea ce-l face mai dezolant, dar și mai uman decât toate westernurile care l-au precedat.Este capitolul de mijloc în Trilogia Omului Fără Nume, în care Clint Eastwood și Sergio Leone fac din nou echipă pentru a livra un alt clasic. Eastwood și Lee Van Cleef pun ochii pe aceeași recompensă și-și unesc forțele pentru a-l captura pe El Indio, un bandit feroce. Ca și alte filme clasice, For A Few Dollars More nu a fost prea bine primit după premieră, dar apoi a fost lăudat drept exemplu strălucitor al genului, regia marca Sergio Leone făcându-l diferit de celelalte.Poate părea surprinzător că un film atât de recent este atât de sus pe listă. Cu sensibilități revizioniste și mixtură unică de tradițional și modern, Django Unchained îl merită datorită abordării cu prospețime a genului. Spunând o poveste sfâșietoare despre sclavie și răzbunare, îmbrăcând-o cu umor, sentiment și acțiune sângeroasă, Tarantino jonglează parcă cu mai multe farfurii, fără a scăpa vreuna. Rezultatul este un film care satisface pe toate planurile – prin dialoguri, personaje și suspans, culminând cu una din cele mai electrizante serii de împușcături filmate vreodată.Transpunere în Vestul Sălbatic a celor Șapte Samurai al lui Akira Kurosawa, cu o distribuție cu adevărat magnifică (Yul Brinner, Steve McQueen, Eli Wallach, Charles Bronson, Horst Buchholz, Robert Vaughn, James Coburn, etc), un regizor aidoma (John Sturges) și o bandă sonoră de Elmer Bernstein (compozitor de film celebru, fără a fi rudă cu și mai celebrul Leonard Bernstein), filmul a fost departe de a fi un mare succes în SUA și Canada, unde s-au vândut bilete de doar 2,25 milioane de dolari. Dar a dat lovitura și a făcut profit în Europa și în Asia, unde a fost văzut de aproape 90 de milioane de spectatori – din care 67 de milioane în Rusia, țara de baștină a lui Yul Brinner.