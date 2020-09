Dana Budeanu, susținătoarea Gabrielei Firea: Toți#Gii sărbătoresc adunați cu pensații dă la PNL ce au votat 10% din ăia cu drept de vot din București

Dana Budeanu a fost soţia jurnalistului Radu Ioan Budeanu, fiul fostei prezentatoare Delia Budeanu și jurnalistului politic Radu Budeanu. Este cunoscut ca şi fondator al unor publicaţii celebre precum Click și Ciao. Între timp acesta a mai preluat de la Adrian Sârbu publicaţiile Gândul, Descoperă, CSID, Apropo TV și Go4IT.

Omul de afaceri Radu Budeanu, patronul unui trust de presă din care fac parte publicațiile Cancan, Prosport și Gândul, a încheiat cu DNA în iulie un acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul Hidroelectrica, potrivit unui comunicat al DNA.

Budeanu a recunoscut că în 2011 i-ar fi transmis Elenei Udrea, ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului de la acea dată, promisiunea unui om de afaceri de a-i oferi suma de 5 milioane de dolari pentru ca aceasta să-și exercite influența în vederea menținerii contractelor încheiate de firmele omului de afaceri cu firma de stat Hidroelectrica.

Ulterior, în perioada noiembrie 2011 – februarie 2012, Radu Budeanu ar fi predat printr-un intermediar fostului ministru suma de 3,8 milioane de dolari, pusă la dispoziție de omul de afaceri, potrivit comunicatului DNA.

Pentru că și-a recunoscut vinovăția, Radu Budeanu va scăpa cu o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 4 ani.

Cine a fost tatăl Deliei Budeanu

Celebrul raport independent Volcker al ONU cunoscut drept "Petrol contra hrană" acuză companii din întreaga lume că ar fi dat șpagă în Irak-ul lui Saddam Hussein pentru petrol. Printre aceste companii, și una în care era asociat tatăl Danei Budeanu, modista supărată, potrivit Newsweek.ro.

La adresa la care funcționa firma Romtek Special Industries, în care era asociat Adrian Guțilă, funcționează azi multe dintre firmele Danei Budeanu (în care aceasta este asociată cu mama sa, Lucreția Guțilă - o arhitectă, altfel, apreciată și care pare să nu împărtășească ideile fiicei ei): Love is Flying SRL, Love is Glowing SRL, Love is Gipsy SRL, Love is Flirtatious SRL. În 2015, Romtek a fost lichidată. În 2005, însă, în anul apariției raportului Volcker, aceasta funcționa. Conform ZF, "Comisia ONU condusa de fostul presedinte al Bancii Centrale a SUA, Paul Volcker, a dat publicitatii, la finele saptamanii trecute, raportul privind programul , administrat de Natiunile Unite pe timpul regimului condus de Saddam Hussein. Pe lista companiilor care au facut afaceri cu Irakul in acea perioada se afla si cele din Romania - Rompetrol, Bulf Oil si Hash Ro Shipping Oil SRL, care au cumparat titei irakian, precum si companii care au livrat echipamente si au prestat servicii in domeniul petrolier, ca Upetrom 1 Mai Ploiesti, UPET Targoviste, PCC Sterom Campina, Romtek Special Industries, Petrotub Roman, Black Sea Technochim, Electronum, General Turbo, Sancamex."