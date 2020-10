Cel mai recent James Bond a fost amânat din nou din cauza Covid-19

Tema oficială a filmului, intitulată și „No Time To Die” și interpretată de tânăra cântăreață americană Billie Eilish, a doborât recorduri de vânzări în Marea Britanie de când a fost dezvăluită la mijlocul lunii februarie.

Producătorii MGM, Universal și Bond Michael G. Wilson și Barbara Broccoli au anunțat vineri că lansarea ”No Time to Die”, cel de-al 25-a film din seria James Bond, va fi amânată până la 2 aprilie 2021, astfel încât să „poată fi văzut în cinematografele din întreaga lume”.Premieră mondială a filmului, care a fost programată inițial pentru 31 martie la Londra, fusese deja amânată pentru prima dată la 12 noiembrie pentru Regatul Unit și la 25 noiembrie pentru Statele Unite.Decizia de a amâna din nou lansarea vine când lumea se confruntă cu o reapariție îngrijorătoare a epidemiei de coronavirus.În Regatul Unit, cea mai afectată țară din Europa, cu peste 42.000 de morți, restricțiile locale cresc pentru a limita răspândirea bolii, care infectează aproape 7.000 de oameni noi în fiecare zi.„Înțelegem că această întârziere ne va dezamăgi fanii, dar așteptăm cu nerăbdare să împărtășim (cu tine) No Time To Die anul viitor”, au adăugat producătorii într-un al doilea tweet.În acest film, unde Daniel Craig îmbracă din nou costumul agentului secret, James Bond și-a lăsat activitățile din serviciul secret și, în sfârșit, se bucură de o viață liniștită în Jamaica. Dar liniștea sufletească i se întrerupe rapid când vechiul său prieten de la CIA, Felix Leiter, vine să-i ceară ajutor.„Ticălosul” poveștii este întruchipat de americanul de origine egipteană Rami Malek, care în 2019 a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor pentru interpretarea lui Freddie Mercury, cântărețul iconic al grupului rock Queen.