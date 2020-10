Fiul lui John Lennon îi ironizează pe protestatarii din Portland: „Nici faraonii n-au fost foarte woke”

Can someone explain why it appears a Lincoln statue was toppled in Portland? Asking for a friend. — Sean Ono Lennon (@seanonolennon) October 12, 2020

The Pyramids of Giza were made under coercion from evil Pharaohs who were not very woke. I think we can all agree the Pyramids should be torn down immediately. — Sean Ono Lennon (@seanonolennon) October 13, 2020

Since the invasion of Britain by Emperor Julius Caesar in 55 B.C., Italy has remained deafeningly silent. I think it’s time Italy was held accountable. — Sean Ono Lennon (@seanonolennon) October 13, 2020

Put these animals in jail, now. The Radical Left only knows how to take advantage of very dumb “leadership” fools. This is Biden! Law & Order! https://t.co/w0yH3SqnrB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

„Îmi poate explica cineva de ce se pare că o statuie a lui Lincoln a fost dărâmată în Portland”, a scris Lennon pe Twitter, adăugând că „întreb pentru un prieten”.Sean Lennon, un muzician și compozitor care a cântat în mai multe trupe de-a lungul anilor, a sugerat apoi sarcastic că protestatarii nu au mers îndejuns de departe cu tentativele de a îndrepta greșelile din trecut ale umanității.„Piramidele din Giza au fost construite cu coerciție din partea faraonilor malefici care nu au fost foarte 'woke'”, a scris acesta într-un alt tweet, adăugând că „cred că putem fi cu toții de acord că piramidele trebuie dărâmate imediat”.„De la invazia Britaniei de către împăratul Iulius Cezar în 55 î.e.n. Italia a rămas asurzitor de tăcută. Cred că e timpul să tragem Italia la răspundere”, a mai scris acesta.Actele de vandalism de duminică în care protestatarii au dărâmat statuia lui Lincoln și a unui alt președinte american, Theodore Roosevelt, fac parte din seria de proteste care durează de peste patru luni în Portland, izbucnite după uciderea afro-americanului George Floyd de către poliția din Minneapolis.Ziua de duminică a fost declarată de demonstranți drept „Ziua furiei”, aceștia protestând împotriva Zilei lui [Cristofor] Columb, o sărbătoare federală în SUA celebrată anul acesta în 12 octombrie.„Băgaţi aceste animale în închisoare, acum”, a scris Donald Trump într-o postare pe Twitter.