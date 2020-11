Sean Connery suferea de demenţă, a dezvăluit soţia actorului

Sean Connery a decedat înconjurat de familie, la Nassau, în Bahamas. Nu era bine „de ceva vreme”, a declarat fiul său, Jason Connery, pentru BBC.





„Cel puţin a murit în timpul somnului, foarte paşnic. Am fost alături de el tot timpul şi s-a stins pur şi simplu. Era ceea ce-şi dorise”, a declarat Micheline Roquebrune, pictoriţă franceză care a devenit cea de-a doua soţie a legendarului interpret al agentului „007” în 1975.„Suferea de demenţă, iar acest lucru a avut cu adevărat efecte negative asupra sa”, a mărturisit artista.„Era un om nemaipomenit şi am avut o viaţă minunată împreună”, a mai spus Roquebrune. „Va fi foarte greu fără el, ştiu. Dar nu putea ţine la nesfârşit, iar el a plecat paşnic”, a adăugat aceasta.Numeroase personalităţi din lumea cinematografiei i-au adus un omagiu actorului scoţian, primul care a dat viaţă personajului James Bond, în „Dr. No” (1962).Fiecare dintre actorii care i-au călcat pe urme în rolul agentului „007” l-au privit cu „veneraţie şi admiraţie”, a declarat Pierce Brosnan, interpretul personajului James Bond în 4 filme.„Sir Sean Connery , aţi fost cel mai mare James Bond al meu, al băiatului care am fost odinioară şi al bărbatului care a devenit el însuşi James Bond”, a mărturisit Pierce Brosnan.Un alt interpret al lui „007”, britanicul Timothy Dalton a lăudat „prezenţa minunată” a lui Sean Connery.A „redat o epocă, cea a anilor '60”, a spus australianul George Lazenby, care l-a interpretat pe James Bond în „On Her Majesty's Secret Service”.Sean Connery este „unul dintre adevăraţii monştri sacri ai cinema-ului”, sunt cuvintele cu care a fost omagiat de britanicul Daniel Craig.„A definit o epocă şi un stil”, a adăugat actualul interpret al personajului inventat de scriitorul Ian Fleming, protagonistul viitorului episod al francizei Bond, „No Time to Die”, ce urmează a fi lansat în aprilie 2021.Actorul american Kevin Costner a scos în evidenţă „incredibila carieră” a regretatului actor. „Este cel mai mare star cu care am lucrat”, a scris Costner pe Twitter.De-a lungul carierei sale de cinci decenii, Sean Connery a câştigat un Oscar, două premii BAFTA şi trei Globuri de Aur.Funeraliile actorului vor avea loc în cadru privat, a anunţat familia, care intenţionează să organizeze o comemorare după terminarea pandemiei.