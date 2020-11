Cu cine negociază Warner Bros pentru a-l înlocui pe Johnny Depp în „Fantastic Beasts” / Ce spune Cristopher Nolan despre sunetul din filmele sale / Coincidență istorică uriașă în Assassin's Creed Valhalla

​NERD ALERT

Script is written and most of the production heads have been hired. https://t.co/57nRIgchN4 — James Gunn (@JamesGunn) November 10, 2020

Nolan a abordat unele din criticile care i-au fost aduse pentru sound editing-ul filmelor sale, spunând că nemulțumirile îl lasă „puțin șocat când îmi dau seama cât de conservatori sunt oamenii când vine vorba de sunet”. Nolan a discutat despre designul sonor al peliculelor sale în noua carte a lui Tom Shone, The Nolan Variations, care analizează în profunzime peliculele și tehnicile regizorului.Într-unul din fragmente Nolan vorbește despre reacția publicului la peisajul sonor al Interstellar , drama sa spațială din 2014, , relatând că a primit plângeri de la colegii săi regizori despre faptul că o parte a dialogurilor nu pot fi auzite.„Am primit o mulțime de plângeri”, a dezvăluit Nolan despre recepția critică a filmului. „De fapt am primit telefoane de la alți regizori care îmi spuneau: 'Tocmai am văzut filmul tău dar dialogul nu poate fi auzit'. Unii oameni au crezut că poate muzica este prea tare, dar adevărul este că era vorba cam despre întregul mix al modului în care am ales să edităm”, scrie Collider Câștigătoarea a trei grand slamuri a apărut într-o reclamă PlayStation 5, prezentând în mod neașteptat câteva noi imagini din Resident Evil Village , ultimul episod din saga de jocuri horror ce datează din 1996. Osaka, aleasă pentru campania PS5 First Play, poate fi văzută jucând Spider-Man: Miles Morales și Resident Evil Village și vorbind despre istoria ei cu consolele Sony.Campioana relatează se joacă în timpul liber pentru a se relaxa și este o mare fană a jocurilor open-world și a celor MMORPG , printre titlurile ei favorite numărându-se Apex Legends și Overwatch. Resident Evil Village va ajunge pe PlayStation 5 și Xbox Series X și S în 2021, producătorii anunțând că explorarea va fi o componentă importantă a noului episod din seria horror. PlayStation 5 a fost lansat oficial în SUA și alte câteva țări în 12 noiembrie iar în Europa și restul lumii va fi disponibil din 19 noiembrie, anunță IGN Regizorul James Gunn a confirmat că scenariul pentru Guardians of the Galaxy Vol. 3 a fost finalizat. Gunn a prezentat lumii echipa de super-eroi a lui Peter Quill (Chris Pratt) pentru prima dată în 2014 cu prima peliculă Guardians of the Galaxy, aceasta devenind rapid un succes comercial și în rândul criticilor de film.Gunn, care a scris și regizat și Guardians of the Galaxy Vol. 2, a făcut din „gardieni” o piatră de temelie integrală a universului cinematografic Marvel. Deși filmările nu au început încă, volumul 3 al seriei s-a confruntat deja cu câteva provocări semnificative. Una din cele mai notabile ar fi că Gunn a fost inițial concediat de Disney după ce un site conservator a dezgropat câteva dintre tweet-urile vechi ale regizorului, unele din 2009 și 2010, în care acesta făcea glume ofensatoare. Însă în cele din urmă Gunn a fost reangajat și se va afla în fruntea producției pentru Guardians of the Galaxy Vol. 3, relatează Screen Rant Ravensthorpe, așezarea vikingă pe care jucătorii o construiesc și personalizează în Assassin's Creed Valhalla, este un loc fictiv inventat de scriitorii Ubisoft. Cu excepția faptului că nu este atât de fictiv până la urmă: Ravensthorpe este de fapt un loc real în Anglia iar dezvoltatorii nu aveau idee de asta până cu câteva luni înainte de lansarea jocului.În AC Valhalla, așezarea este amplasată în Mercia, în mijlocul regatului central al Angliei. „Am ales numele Ravensthorpe pentru că Eivor (personajul principal al jocului) aparține clanul Raven, iar 'Thorpe' înseamnă 'teren agricol'... și am stabilit așezarea în mijlocul Merciei, astfel încât să fie amplasată în centrul cărții”, a explicat directorul narativ al jocului, Darby McDevitt.Adevăratul Ravensthorpe este un sat cu sub 700 de locuitori din Northamptonshire. Chiar dacă la origini nu este o așezare vikingă, poziția sa, puțin ușor sud-est de Coventry, o situează aproape în mijlocul Angliei. „N-am avut nicio idee că în viața reală există un Ravensthorpe adevărat exact în această locație, până acum câteva luni”, a relatat McDevitt, potrivit IGN Netflix a comandat un al doilea sezon pentru Space Force, comedia sa inspirată de inițiativa președintelui american de a crea o Forță Spațială ca ramură distinctă a forțelor armate ale Statelor Unite.Creat împreună de Steve Carell, care joacă în rolul principal, și Greg Daniels, serialul se învârte în jurul generalului de patru stele Mark R. Naird, un fost pilot decorat care visează să conducă Forțele Aeriene ale SUA. Însă acesta se vede aruncat într-o situație neprevăzută când este numit la conducerea celei de-a șasea ramuri a forțelor armate americane: Forța Spațială. Sceptic dar devotat, Mark își dezrădăcinează familia și se mută la o bază secretă din Colorado, unde el și o echipă neortodoxă de oameni de știință și „spacemen” sunt însărcinați de Casa Albă cu trimiterea pe repede înainte a unor americani pe Lună și obținerea „dominației totale a spațiului”, anunță Deadline Se pare că Warner Bros îl pregătește pe Mads Mikkelsen pentru a prelua rolul vrăjitorului Gellert Grindelwald de la Johnny Depp în al treilea film „Fantastic Beasts”.Mikkelsen, cunoscut printre altele pentru rolurile sale din „Hannibal” și „Doctor Strange” a intrat în negocieri pentru a prelua rolul după ce Warner Bros l-a forțat pe Depp să părăsească franciza după ce acesta a pierdut un proces de defăimare intentat tabloidului britanic „The Sun” care l-a acuzat într-un articol că a fost abuziv față de fosta sa soție Amber Heard. Adăugarea lui Mikkelsen la distribuție ar veni la țanc întrucât Depp ar fi filmat o singură scenă pentru viitorul „Fantastic Beasts”. Presa de profil relatează că deși Depp a filmat doar acea scenă, Warner Bros i-a plătit salariul integral pentru toată producția, conform HeyUGuys