FOTO Pe culmile gloriei - Cum arată femeia de 46 de ani care i-a schimbat viața lui Lewis Hamilton

Lewis Hamilton este omul momentului în sportul mondial: tocmai a cucerit al 7-lea titlu mondial în Formula 1, performanță cu care l-a egalat pe legendarul Michael Schumacher. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic se află o femeie și mai puternică. Britanicul a vorbit despre cea care i-a schimbat viața: Angela Cullen, în vârstă de 46 de ani.







A avut relații mediatizate de-a lungul carierei și spera ca alături de femei aparent puternice (Nicole Scherzinger, de exemplu) să-și găsească liniștea care să-l ajute din plin și pe plan profesional.







A găsit totuși această femeie, chiar dacă totul se rezumă doar la latura profesională. Lewis pare mai dominator ca oricând, iar ajutat și de un monopost pe măsură (Mercedes a cucerit recent al 7-lea titlu consecutiv la constructori în Formula 1) pare tot mai aproape de a-l depăși în curând pe Michael Schumacher.







Imediat după ce a cucerit un nou titlu mondial, Hamilton a dezvăluit și numele femeii care i-a schimbat în bine viața.

Angela Cullen are 46 de ani, este specialistă în fizioterapie și este de fel din Noua Zeelandă.





Ce spune Lewis Hamilton despre Angela







"În momentul în care am început F1 aveam, ca orice pilot, un fizioterapuet bărbat. Puteam câștiga curse, am devenit campion mondial în al doilea sezon, însă nu era weekend de Grand Prix în care să nu mă resimt. Mă durea un picior, aveam crampe, aveam cârcei, mă durea gâtul, nu mă odihneam bine.







Am cunoscut-o pe Angela, la Londra, și am rămas impresionat de cât de pozitivă este. Se trezește și adoarme zâmbind, de-a lungul zilei te trage după ea. Are mâini de fier" - Lewis Hamilton.







Angela Cullen este persoana omniprezentă din viața sa: prima pe care o vede dimineața, cea care îi face programul zilnic, ultima care pleacă de lângă pilot înainte de startul într-un Grand Prix.

Conform pilotului britanic, este persoana omniprezentă din viața sa: prima pe care o vede dimineața, cea care îi face programul zilnic, ultima care pleacă de lângă pilot înainte de startul într-un Grand Prix.





Ea este Angela Cullen, cea care l-a ajutat pe Hamilton foarte mult în carieră: