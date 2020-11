Rolul important jucat de cântăreața Dolly Parton la apariția vaccinului anti-Covid produs de Moderna - Cum sună varianta de pandemie a melodiei "Jolene"

Ce rol a avut Dolly Parton în tot acest proces



Presa americană vorbește despre rolul destul de important jucat de Dolly. Astfel, cunoscuta cântăreață a donat nu mai puțin de 1 milion de dolari pentru cercetările realizate de cei de la Moderna, sumă importantă care a contribuit din plin la rezultatele obținute de companie.

Dolly Parton donated $1 million to Vanderbilt for vaccine research.



Vanderbilt researchers were involved in the Moderna trials.



Ergo, Dolly Parton helped cure COVID.