George Clooney dezvăluie cum le-a făcut cadou 1 milion de dolari în numerar prietenilor săi

Rande Gerber, unul din prietenii de mulți ani ai actorului, a povestit în 2017 cum Clooney și-a invitat cei mai apropiați prieteni la o cină într-o noapte și i-a surprins cu o valiză plină cu numerar făcută cadou fiecăruia.Acum, Clooney a relatat și el povestea pentru prima dată din perspectiva sa într-un interviu acordat revistei GQ Marea zi a cadourilor a avut loc în 27 septembrie 2013, chiar înainte de premiera filmului „Gravity” în care a jucat Clooney.Filmul s-a dovedit a fi „o afacere foarte bună” pentru actor deoarece s-a înțeles să fie plătit cu un procent din veniturile pe care le va genera filmul, la fel ca actrița Sandra Bullock.Clooney o cunoscuse deja pe viitoarea sa soție, Amal Alamuddin, dar cei doi nu erau împreună încă. Actorul nu avea membri ai familiei apropiați alături de care să se bucure.„Așa că m-am gândit, îi am pe tipii aceștia care toți m-au ajutat într-un fel sau altul de-a lungul a 35 de ani”, și-a amintit actorul.„Am dormit la ei pe canapea când am fost lefter. Mi-au împrumutat bani când am fost lefter. M-au ajutat când am avut nevoie de ajutorul lor de-a lungul anilor. Și i-am ajutat și eu de-a lungul anilor. Suntem toți prieteni buni”, a continuat Clooney.„Așa că m-am gândit, știi, fără ei n-ai avea nimic din toate astea. Și suntem cu toții foarte apropiați și m-am gândit că dacă o să mă lovească un autobuz sunt oricum toți în testament. Așa că de ce naiba aștept să fiu lovit de un autobuz?”, a declarat actorul pentru GQ.Lui Clooney i-a venit ideea de numerar în valiză dar trebuia să găsească o metodă de a obține 14 milioane de dolari în cash. Cercetările sale l-au îndreptat spre o „locație nedivulgată” din Los Angeles unde erau vânduți box-paleți de numerar.Așa că Clooney a închiriat o furgonetă pe care scria „Florar”, ca într-un film despre o spargere, a condus până la locație, a intrat într-un lift cu furgoneta florarului și a mers cu aceasta până la seiful de unde a încărcat paleții cu cash.Acesta nu a spus nimănui despre plan cu excepția asistentului său și a câtorva agenți responsabili de securitatea sa „care făceau pe ei”.Potrivit lui Rande Gerber, prietenul actorului, grupul de prieteni al lui Clooney își spun simplu „Băieții”. Actorul i-a sunat pe fiecare din „Băieți” și le-a spus să își noteze în calendar o zi pentru o cină la el acasă.Când grupul a ajuns la casa actorului, fiecare a găsit o valiză pe locul lui de la masă.George a început spunând: „Ascultați, vreau să știți cât de mult ați însemnat pentru mine și cât contați în viața mea. Când am venit în Los Angeles am dormit pe canapelele voastre. Sunt foarte bucuros că vă am în viața mea și nu aș fi ajuns unde sunt fără voi toți”.Când au deschis valizele fiecare a găsit un milion de dolari în bancnote de 20 de dolari.“Nu trebuie să vă faceți griji pentru copii, pentru - știți voi - școli - , nu trebuie să vă mai faceți griji pentru rata la casă”, le-ar mai fi zis Clooney, potrivit lui Rande care a relatat că, pe lângă banii oferiți, Clooney le-a și plătit taxele pentru anul repsectiv.La aproape exact un an de la acea zi, pe 27 septembrie 2014 Clooney s-a însurat cu soția sa Amal.„E o karma bună acolo”, a declarat Gerber despre coincidența de dată.