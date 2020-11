Vaticanul solicită explicaţii după ce contul de Instagram al Papei a apreciat poza modelului brazilian Natalia Garibotto

a venit de la Papa Francisc şi a apelat la Instagram pentru explicaţii”.



Papa Francisc este extrem de popular pe reţelele de socializare, cu contul său oficial de Instagram atrăgând 7,4 milioane de urmăritori. Pe Twitter, papa este urmat de 18,8 milioane de conturi.



În 2017, a fost cel mai popular lider mondial pe platforma de socializare. Dar foarte rar pune el însuşi conţinutul social media.



„El, de exemplu, aprobă tweet-urile - dar nu like-urile - şi în foarte rare ocazii a spus că ar dori să trimită ceva în situaţii în curs de dezvoltare sau în cazul unei situaţii de urgenţă. Deci, el nu ar avea nimic de-a face cu asta - este departamentul de comunicaţii", a declarat Robert Mickens, editorul din Roma al ediţiei în limba engleză a cotidianului catolic La Croix.

Nu este clar când fotografia Nataliei Garibotto a primit like-ul de la contul verificat al papei, dar aprecierea era încă vizibilă pe 13 noiembrie înainte de a fi scoasă a doua zi, potrivit Agenţiei Catolice de Ştiri (CNA).COY Co, firma care administrează contul Nataliei Garibotto, a profitat la maximum de publicitate şi a redistribuit imaginea pe propriul cont de Instagram, vinerea trecută, spunând că firma „a primit Binecuvântarea oficială a Papei”.Garibotto, care are 2,4 milioane de urmăritori pe Instagram, a glumit: „Cel puţin mă duc în rai”.Citând surse din apropierea biroului de presă al Vaticanului, Agenţia Catolică de Ştiri a spus că o investigaţie este în curs pentru a determina modul în care fotografia a ajuns să fie apreciată.O echipă de oameni gestionează diferitele conturi sociale ale papei. Un purtător de cuvânt al Vaticanului a declarat pentru The Guardian: „Putem exclude faptul că