FOTO Chirurgia și excesele sale - Cum a ajuns să arate una dintre cele mai sexy actrițe ale anilor 2000

​Ashley Judd este o figură cunoscută în lumea cinematografiei, o femeie de o frumusețe incontestabilă de care mulți își aduc aminte din filmele pe care le puteau viziona undeva la începutul anilor 2000. Ajunsă la 52 de ani, Ashley poate fi cu greu recunoscută.





Din păcate, în goana după o <frumusețe veșnică>, Judd a abandonat trăsăturile naturale pentru cele modelate de chirurgie.







Cu toate că nu a recunoscut vreodată că ar fi apelat la diverse ajutoare pe care le oferă medicina modernă, actrița este trădată de imaginile în care nu prea mai aduce aminte de diva care încânta asistența în urmă cu 15-20 de ani.







În momentul în care au apărut primele speculații că actrița ar fi descoperit bisturiul și alte metode de înfrumusețare (undeva prin anul 2012), Ashley s-a apărat spunând, prin purtătorul de cuvânt, că suferă de o infecție a sinusurilor, iar tratamentul pe care l-a urmat era unul cu steroizi.







Nume: Ashley Tyler Ciminella

Actriță, activistă

Partid politic: Democrat

Născută: 19 aprilie 1968

Soț: Dario Franchitti (2001-2013)

Nominalizată de două ori pentru câștigarea Globului de Aur: 1995 și 2004.







Cele mai cunoscute filme în care a jucat: Ruby in Paradise (1993), Heat (1995), Norma Jean & Marilyn (1996), A Time to Kill (1996), Kiss the Girls (1997), Double Jeopardy (1999), Where the Heart Is (2000), Frida (2002), High Crimes (2002), De-Lovely (2004), Bug (2006), Dolphin Tale (2011), Olympus Has Fallen (2013), Divergent (2014), Big Stone Gap (2014), Barry (2016) și A Dog's Way Home (2019).







Cum arată în prezent Ashley Judd:

Sursa foto: contul de Instagram al actriței









Ashley Judd și ale tinereții valuri: