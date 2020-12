Starul din ”Juno” și din ”The Umbrella Academy” anunță că este transgen

Elliot Page in Umbrella Academy

Vedeta canadiană cunoscută sub numele de Ellen Page din filmele ”Juno”, X-Men” și ”Inception” a anunțat marți că este transgen și că acum se numește Elliot Page, relatează AFP.

”Salut, prieteni, vreau să vă împărtășesc faptul că sunt trans, iar pronumele sunt el/ei și numele meu este Elliot. Sunt norocos să scriu asta. Să fiu aici. Că am ajuns în acest loc în viața mea”, a scris actorul pe conturile de Instagram, Twitter și Facebook.

”Iubesc faptul că sunt trans. Și iubesc că sunt queer”, a adăugat Elliot Page, în vârstă de 33 de ani. În prezent, el interpretează rolul feminin Vanya în ”The Umbrella Academy” pe Netflix.

Netflix a reacționat pe Twitter exprimându-și sprijinul pentru Elliot.

Page a devenit cunoscut pentru rolul adolescentei însărcinate în ”Juno”, în 2007, care i-a adus o nominalizare la Oscar la categoria ”Cea mai bună actriță”. Ulterior, a jucat în ”Inception” (2010), alături de Leonardo di Caprio.

În 2014, a dezvăluit că este gay.

”Câțiva ani am trăit ascunsă. Și în mod clar, ceva la Hollywood și industria cinematografică m-au făcut să simt că nu-mi pot mărturisi homosexualitatea. Acum, când am dezvăluit-o, simt că este ”este cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată ", a declarat vedeta pentru AFP în 2016, cu ocazia lansării filmului ”Free Love” (”Iubire liberă”).