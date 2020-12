VIDEO Schițat pe TikTok, musical-ul „Ratatouille” va deveni realitate

Un anumit mister rămâne în jurul muzicalului, în special ce melodii vor fi în el sau cine le va interpreta.

Stimulați de un cântec dedicat filmului de animație „Ratatouille”, membrii rețelei sociale TikTok și-au imaginat un musical dedicat aventurilor șobolanului Rémy, un proiect care va deveni realitate pe 1 ianuarie cu participarea profesioniștilor de pe Broadway, scrie AFP.Totul a început cu un videoclip postat în august pe TikTok de Emily Jacobsen, profesoară de engleză la o școală elementară din nordul statului New York. A cântat acolo o baladă dedicată lui Rémy, „șobolanul viselor mele”.Această creație de doar câteva secunde a fost reperată și rearanjată, încă pe TikTok, de Daniel Mertzlufft, compozitor și aranjor profesionist, obișnuit cu spectacolele muzicale.Muzicianul a lansat apoi ideea unui musical complet dedicat rozătorului prietenos și geniului gastronomic.TikTok a preluat apoi ideea și sute de videoclipuri au fost postate pe rețeaua socială, până la punctul în care s-a transformat într-un fenomen.În special, a fost propusă o melodie pentru un tango între Colette Tatou, personajul din film, și Alfredo Linguini, complicele uman al lui Rémy, și un titlu intitulat „Oricine poate găti” (toată lumea este capabilă să gătească), fraza preferată a lui Gusteau , fondatorul restaurantului unde se desfășoară filmul.Unii au visat, de asemenea, costume, machiaj și intrigă.Compania de producție de teatru, televiziune și film Seaview s-a înscris la proiect pentru a-l transforma într-o producție reală, care va fi difuzată online pe 1 ianuarie. În mod tradițional, foarte protectoare cu drepturilor sale de autor, Disney, care are Pixar ca filială, și-a dat acordul pentru această creație.Biletele virtuale, cu prețuri cuprinse între 5 și 50 USD, au fost puse în vânzare pentru spectacol, a cărui încasare va merge la The Actors Fund, un fond pentru sprijinirea profesioniștilor din divertisment puternic afectați de restricții și închideri legate de pandemia coronavirusului.