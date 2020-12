Povestea virală a jurnalistei care s-a îndrăgostit de cel mai detestat infractor din America

Jurnalista Bloomberg Christie Smythe și-a dat demisia de la publicația americană și a divorțat de soțul ei pentru a avea o relație amoroasă cu „Pharma Bro”-ul căzut în dizgrație, Shkreli ispășind cam jumătate din sentința de 7 de închisoare primită pentru fraudă.Jurnalista și-a dezvăluit obsesia pentru fostul CEO din domeniul farmaceutic într-un interviu acordat revistei Elle.„Sunt fericită aici. Simt că am un scop”, i-a spus Smythe jurnalistei Stephanie Clifford.Smythe l-a cunoscut pe Shkreli în timp ce scria pentru Bloomberg News despre infracțiunile din domeniul economic. Ea a fost cea care a dezvăluit în 2015 că Shkreli este investigat de autoritățile federale pentru fraudă.În același an, într-o chestiune separată, Shkreli a devenit infam după ce a crescut peste noapte prețul unui medicament folosit pentru tratarea HIV de la 13,75$ la 750$ per tabletă.Smythe a scris cu regularitate despre faptele lui Shkreli și s-a apropiat de el, dorind să scrie un material în profunzime despre directorul farma. Nu a mai scris niciodată articolul respectiv însă experiența i-a schimbat viața.Îndrăgostită de el, jurnalista a divorțat de soțul său (la sugestia lui Shkreli) și și-a înghețat ovule pentru a putea întemeia o familie de îndată ce „Pharma Bro” va ieși din închisoare (nu mai devreme de 2023).Smythe vorbește în interviul acordat Elle despre menținerea relației cu Shkreli în timp ce acesta este încarcerat. Aceasta a relatat că petrece ore întregi călătorind înspre și de la închisoare și că a tipărit meme-uri de pe internet cu Shkreli pe hârtie lucioasă.Jurnalista a povestit că s-a sărutat prima dată cu fostul CEO în timp ce acesta se afla în închisoare, momentul romantic având loc într-o cameră pentru vizitatori ce mirosea a pui fript.Însă relația se poate să îi fi cauzat probleme lui Shkreli. Judecătorul care i-a pronunțat sentința a citat emailuri dintre acesta și Smythe drept dovezi că bărbatul nu are remușcări pentru faptele sale, lucru despre care Shkreli afirmă că a dus la o pedeapsă mai aspră, potrivit lui Smythe.În anii de după condamnarea lui „Pharma Bro”, Smythe l-a apărat adesea pe Twitter și și-a dat demisia de la Bloomberg după ce conducerea i-a spus că a încălcat normele etice ale organizației.„Conduita domnișoarei Smythe în legătură cu domnul Shkreli nu este consecventă cu așteptările de la un jurnalist Bloomberg”, a declarat un purtător de cuvânt al publicației pentru Elle.Smythe a ieșit din nou pe Twitter pentru a-și apăra relația cu Shkreli după publicarea interviului din revista Elle.Când jurnaliștii revistei au luat legătura cu Shkreli pentru a comenta povestea, acesta a afirmat doar că:„Domnul Shkreli îi dorește domnișoarei Smythe cel mai bun noroc în întreprinderile sale viitoare”.Smythe a declarat că îl va aștepta să iasă din închisoare.