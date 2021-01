FOTO Pamela Anderson s-a căsătorit pentru a șasea oară / Cine este alesul actriței Baywatch

Fosta vedetă TV și bodyguardul ei, Dan Hayhurst s-au căsătorit în Ajunul Crăciunului la locuința ei de pe Insula Vancouver, a confirmat un reprezentant al Pamelei pentru CNN.„M-am măritat la proprietatea cumpărată de la bunicii mei în urmă cu 25 de ani, aici s-au căsătorit și părinții mei și încă sunt împreună”, a declarat aceasta pentru Daily Mail Un apropiat al actriței a declarat pentru CNN că „Pamela este mai fericită decât a fost vreodată și Dan nu ar putea fi mai încântat. S-a însurat cu literalmente fata visurilor lui”.Vestea vine la mai puțin de un an după ce Anderson s-ar fi căsătorit pentru 12 zile cu mogulul din industria cinematografiei, Jon Peters, informație pe care aceasta a negat-o într-un interviu acordat New York Times.„Nu am fost măritată. Nu...sunt o romantică. Cred că sunt o țintă ușoară. Și cred că oamenii trăiesc în teamă...Nu știu despre ce a fost aia, dar cred că teama a avut un rol important”, a declarat aceasta.Anderson a fost căsătorită de două ori cu jucătorul profesionist de poker Rick Solomon, în 2007 și 2013 și s-a măritat de asemenea cu cântărețul american Kid Rock în 2006, divorțând în același an.Prima sa căsătorie a avut loc în 1995 cu Tommy Lee, toboșarul trupei rock Mötley Crüe, cei doi având împreună doi copii. Cuplul a divorțat în 1998.