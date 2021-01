„Oripilat să fiu defăimat ca misogin”: Un critic de film ripostează împotriva acuzațiilor de sexism

Recenzia lui Harvey a fost publicată în urmă cu mai bine de un an după premiera peliculei la festivalul de film Sundance.În mare parte pozitivă, recenzia criticului nota că interpretarea actriței în rolul principal Carey Mulligan a fost „abilă, antrenantă și provocatoare”.Însă acesta a scris de asemenea că „Margot Robbie este producător (al filmului) aici, și poate fi (poate prea ușor) imaginat că rolul îi era menit ei. Însă cu această vedetă (Mulligan), Cassie (personajul interpretat de actriță) poartă vestimentația de agățat ca o rochie proastă de travestit; până și părul ei lung blond pare artificial”.Mulligan a criticat recenzia, declarând pentru New York Times în luna decembrie:„M-am simțit ca și cum practic a spus că nu sunt suficient de sexi să îmi reușească acest tip de truc. M-a înnebunit. Mă gândeam 'Pe bune? O să scrii ceva atât de transparent tocmai pentru acest film? Acum? În 2020? Pur și simplu nu mi-a venit să cred'”.Revista Variety a răspuns la acuzațiile actriței adăugând o notă la recenzia lui Harvey prin care și-a cerut scuze pentru „limbajul insensibil” dar lăsând altfel textul neschimbat.Actriția și-a exprimat din nou disconfortul privind recenzia în timpul unui interviu video de săptămâna aceasta găzduit de Variety, provocând noi insulte la adresa criticului de film pe platformele social media.Harvey a declarat pentru The Guardian că este perplexat de modul în care afirmațiile făcute de actriță pentru New York Times au ajuns să fie considerate o reprezentare factuală a recenziei sale.„Nu am spus și nici n-am vrut să insinuez că Mulligan 'nu este destul de sexi pentru rol'”, a declarat criticul de film.„Sunt un bărbat gay în vârstă de 60 de ani. Nu mă gândesc comparativ la cât de sexi sunt actrițele tinere, cu atât mai puțin să scriu despre asta”, a mai precizat acesta.Harvey a adăugat că a fost „oripilat să fie defăimat ca misogin, ceva ce este foarte străin de convingerile mele personale și politice”.Criticul a declarat că a evitat să citească insultele de pe platformele social media la sfatul prietenilor săi care i-au spus că niciuna din persoanele care comentau nu par să fi citit recenzia și că unii au susținut chiar că ar fi un susținător al violurilor.„Am presupus că producătorii filmului care au creat o peliculă atât de complexă, cu multe straturi, nu ar interpreta ce am scris drept ceva sexism al unei minți simple. Iar în timp ce Carey Mulligan cu siguranță are dreptul de a interpreta recenzia oricum îi place, sugestia că aș fi zis că 'nu e suficient de sexi' pentru mine este de-a dreptul bizară”, a mai afirmat Harvey.„Îmi pare rău că se simte așa. Dar îmi pare de asemenea rău că ar trage o asemenea concluzie pentru că este una pur și simplu forțată”, a adăugat acesta.Harvey a subliniat de asemenea discrepanța dintre reacția actriței și cea a distribuitorului din SUA a filmului care „a cerut imediat permisiunea să folosească mai multe citate din recenzie pentru marketing în urmă cu un an”.Acesta a pus sub semnul întrebării momentul apariției controversei, notând că recenzia a fost considerată în regulă timp de 11 luni, „până când filmul a fost în sfârșit lansat, promovat și stropit cu șampanie de Oscar”.Criticul de film afirmă că acela a fost momentul în care recenzia sa a început să fie criticată drept „insensibilă” și marcată cu „scuze oficiale”, relatând că viitorul său profesional rămâne incert:„A rămas sub semnul întrebării dacă după 30 de ani de scris pentru Variety voi fi dat afară acum din cauza unei recenzii pe care nimeni nu a găsit-o jignitoare până când a devenit nutreț pentru un articol de viralizare”.