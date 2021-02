Streaming: Cele mai bune 10 filme și seriale de pe Netflix care merită să fie văzute în februarie

Cunoscută pentru publicitatea șocantă, prezentând cadavre sărind din sicrie șocate de prețul prestației, imagini detaliate și servicii funerare low-cost, R Bernard Funeral Services poate părea o parodie gen Eddy Murphy, dar este foarte reală. Buried by the Bernards este un „reality show” care urmărește activitățile zilnice ale neconvenționalei companii și metodele neobișnuite ale familiei de a trata clientela îndurerată, ca și faimoasa lipsă de considerație în relațiile dintre membrii săi.Încântătoarea trilogie de dragoste adolescentină ajunge la final cu acest episod. To All The Boys: Always and Forever o prezintă pe Lara Jean (Lana Condor) pregătindu-se pentru facultate și gândind la viitor după o călătorie la New York și o vacanță cu familia în Coreea. Lara Jean începe să-și imagineze o viață pe cont propriu în afara relației cu etern-adorabilul Peter (Noah Centineo) și să se întrebe cum ar fi fără siguranța și predictibilitatea alături de prieteni și familie.Adaptare de Steve Lightfoot, scenaristul lui Hannibal, după romanul de Sarah Pinborough, Behind Her Eyes este cel mai recent thriller complicat al lui Netflix. Serialul cu șase episoade spune povestea mamei singure Louise (Simona Brown) care, după ce începe o nouă slujbă, începe și o relație necugetată cu șeful ei, psihiatrul David (Tom Bateman), în timp ce leagă simultan o prietenie cu soția lui David, Adele (actrița irlandeză Eve Hewson). Louise devine înlănțuită în relația tenebroasă dintre David și Adele, nesigură pe cine să creadă și în cine să aibă încredere. Pe măsură ce apar dezvăluiri, jocurile mentale psihologice și comportamentele duplicitare devin tot mai complexe și otrăvitoare.Prezentând filmări de arhivă și interviuri în exclusivitate cu foști coechipieri, ziariști sportivi și membri ai familiei, precum și cu artiști și muzicieni care au fost inspirați de el, documentarul urmărește ascensiunea spre celebritate a legendarului fotbalist brazilian. Pe lângă onorarea fenomenalei cariere a lui Pelé, filmul urmărește și să demitizeze aspecte din viața vedetei.