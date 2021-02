Harry şi Meghan îi vor acorda jurnalistei Oprah Winfrey primul interviu de când au părăsit familia regală britanică

Harry şi Meghan, care au anunţat duminică că aşteaptă al doilea copil , au şocat familia regală britanică anul trecut când au spus că plănuiesc să renunţe la atribuţiile lor regale.CBS a precizat că interviul va fi difuzat pe 7 martie.„Oprah Winfrey va vorbi cu Meghan, ducesa de Sussex, într-un interviu amplu, care va acoperi totul, de la părăsirea vieţii regale, căsătorie, viaţa de mamă, activitatea caritabilă până la cum gestionează viaţa sub presiunea publică”, se arată într-un comunicat al CBS.„Celor două li se va alătura prinţul Harry pe măsură ce vor discuta despre mutarea în Statele Unite şi speranţele lor de viitor pentru familia extinsă”.Harry şi Meghan s-au căsătorit în 2018 într-o ceremonie care a atras atenţia lumii, dar au renunţat la îndatoririle regale ca urmare a neînţelegerilor cu alţi membri ai familiei regale şi din cauza presiunii mass-media.Cuplul s-a mutat în sudul Californiei împreună cu fiul lor Archie anul trecut. Ei au semnat un acord multianual de producţie cu Netflix Inc., un pas major în privinţa planurilor lor de a deveni independenţi din punct de vedere financiar.Relaţia lor cu presa britanică s-a deteriorat şi cuplul a lansat mai multe acţiuni legale împotriva mai multor publicaţii.Săptămâna trecută, Meghan a câştigat împotriva Associated Newspapers după ce Mail on Sunday a publicat fragmente din scrisoarea pe care a scris-o tatălui ei în august 2018.Oprah Winfrey, una dintre cele mai influente şi bogate femei din America, şi-a încheiat în 2011 talk-show-ul de televiziune, unde intervieva preşedinţi şi celebrităţi.