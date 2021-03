Meghan Markle obține peste 520.000 de euro cheltuieli de judecată de la un tabloid

Avocații fostei actrițe au cerut publicarea scuzelor pe prima pagină a ziarului, în urma deciziei de luna trecută.





Actrița americană, în vârstă de 39 de ani, a câștigat acțiunea în justiție pe 11 februarie împotriva ziarului.Meghan Markle, 39 de ani, reproşa Associated Newspapers - care editează site-ul Mail Online, Daily Mail şi versiunea sa duminicală Mail on Sunday - că i-a afectat viaţa privată publicând extrase dintr-o scrisoare adresată în august 2018 tatălui ei Thomas Markle, 76 de ani, cu care nu are o relaţie apropiată.„Reclamanta ar fi putut în mod rezonabil să se aştepte ca conţinutul scrisorii să rămână privat”, a spus judecătorul Mark Warby, de la Înalta Curte din Londra.Judecătorul a estimat şi că publicarea scrisorii, în februarie 2019, a încălcat drepturi de autor.În această scrisoare publicată în 2019, scrisă cu câteva luni înainte de căsătoria cu nepotul reginei Elisabeta a II-a, fosta actriță i-a cerut tatălui său Thomas Markle să nu mai să mintă în mass-media despre relația lor.Într-o audiere prin videoconferință, marți, judecătorul Mark Warby a ordonat grupului Associated Newspapers să facă o „plată intermediară” de 450.000 de lire sterline pentru a-și acoperi costurile legale. Avocatul Ducesei de Sussex, Ian Mill, cerea 750.000.Avocații ziarului au spus că intenționează să facă apel.