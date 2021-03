Realizatorul britanic Piers Morgan părăsește emisiunea „Good Morning Britain”, după plângerea făcută de Meghan Markle

Meghan, ducesa de Sussex, a depus o plângere oficială radiodifuzorului britanic ITV cu privire la comentariile lui Piers Morgan despre sănătatea ei mintală, potrivit CNN.ITV a anunțat marți că Morgan va părăsi programul pe care l-a găzduit, "Good Morning Britain", după ce a pus la îndoială dacă Meghan a avut gânduri sinucigașe, o dezvăluire majoră din interviul ei de succes cu Oprah Winfrey."În urma discuțiilor cu ITV, Piers Morgan a decis că este momentul să părăsească Good Morning Britain... ITV a acceptat această decizie și nu mai are nimic de adăugat”, a spus postul.CNN înțelege că plângerea lui Meghan către ITV se referea la impactul pe care comentariile lui Morgan l-ar putea avea asupra altor persoane cu gânduri sinucigașe și la modul în care ar putea degrada gravitatea problemelor de sănătate mintală. Plângerea nu se referea la natura personală a atacurilor lui Morgan.În ediția de luni a „Good Morning Britain”, Morgan s-a întrebat dacă ducesa era sinceră cu privire la gândurile sinucigașe. Comentariile sale au declanșat o controversă uriașă în Marea Britanie și a fost mustrat de organizația caritabilă de sănătate mintală Mind.Autoritatea de reglementare britanică Ofcom a declarat că a primit peste 41.000 de reclamații cu privire la ediția de luni a „Good Morning Britain” și a lansat o anchetă în temeiul „regulilor sale privind vătămarea și infracțiunile”.Miercuri, Morgan a spus că „încă” nu o crede pe Meghan.„Am avut timp să reflectez la această opinie și încă nu o cred”, a postat Morgan pe Twitter. "Dacă ai făcut-o, OK. Libertatea de exprimare este un ideal pentru care sunt fericit că mor. Mulțumesc pentru toată dragostea și ură. Am plecat să petrec mai mult timp cu opiniile mele." , a spus Morgan.