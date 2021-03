Prințul Harry a moștenit 13 milioane de dolari de la mama sa, prințesa Diana

Meghan Markle si printul Harry in timpul interviului acordat lui Oprah

„Am ce mi-a lăsat mama și fără asta n-am fi putut-o face”, a spus el despre mutarea în Statele Unite. „Parcă ar fi știut ce se va întâmpla și a fost alături de noi”, a adăugat, punctând că „Netflix și Spotify n-au făcut niciodată parte din plan”.Dar cât i-a lăsat Diana lui Harry?Moștenirea a fost inițial, spun surse diferite, de 8,9 milioane de dolari, la care s-au adăugat apoi venituri din investiții și dobânzi.Harry, împreună cu fratele său William, au început să primească din moștenire la vârsta de 25 de ani, întreaga sumă venind la 30, când prințul a încasat 13 milioane de dolari.Harry și Meghan au mai economisit locuind fără chirie mai multe luni. Prima lor oprire a fost la un conac pe Vancouver Island oferit de un prieten misterios, iar apoi, la începutul pandemiei, s-au mutat în Beverly Hills la Los Angeles într-una din proprietățile lui Tyler Perry (actor, producător, mogul media miliardar) – o „căsuță” cu opt dormitoare și 12 băi, amplasată pe un teren de 10 ha, conform ziarului The New York Post. Page Six a mai dezvăluit în exclusivitate că perechea a făcut și o plată pentru o întinsă proprietate cu opt dormitoare în Santa Barbara, California (una din cele mai bogate comunități din SUA), care costă 14,6 milioane. În vecinătate locuiesc și celebrele Oprah Winfrey și Ellen DeGeneres. Ei au mai rambursat și 3 milioane de dolari, banii publici pe care i-au folosit pentru a renova Frogmore Cottage, fostul lor cămin din UK.Plata ipotecii nu pare a fi o mare problemă pentru viitorul lui Harry și Meghan: în septembrie trecut, s-a anunțat că au semnat pentru o afacere de multe milioane de dolari cu Netflix. O alta, cu Spotify pentru un podcast, a urmat în decembrie.