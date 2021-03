Presă: Meghan Markle strânge legăturile cu politicieni democrați marcanți și urmărește să candideze la președinția SUA

Ducesa de Sussex le-a mai împărtășit anterior prietenilor ambițiile sale politice – iar acum speră că senzaționalul interviu cu Oprah Winfrey îi va întări sprijinul în SUA, au declarat surse pentru ziarul Mail on Sunday Ea nu se ferește să ascundă relațiile cu membri marcanți ai Partidului Democrat în scopul formării de echipe pentru strângere de fonduri și construirii campaniei pentru Casa Albă, conform unui politician senior care a lucrat cu fostul premier Tony Blair și are legături strânse la Washington.„Rețelele internaționale și blairiste ale Partidului Democrat zumzăie de discuții despre ambițiile politice ale lui Meghan și susținătorii potențiali”, a declarat sursa anonimă pentru ziarul britanic.Se crede că Markle, 39, se gândește la campania din 2024 dacă președintele Biden, care va avea 82 de ani, se va decide să nu mai candideze pentru al doilea mandat, a spus sursa. Dacă va avea succes, va deveni prima femeie președinte al Statelor Unite.Biograful și prietenul ei, Omid Scobie, a pretins și el anterior că fosta actriță „a pus ochii pe președinția SUA”. „Meghan este întruparea visului american. Într-o zi o vom vedea pe Meghan președinte”, a afirmat într-un documentar autorul cărții „Finding Freedom: Harry, Meghan, and the Making of a Royal Modern Family”.Un alt prieten a spus anul trecut pentru Vanity Fair că ducesa „s-ar gândi serios să candideze la președinție”. „Unul din motivele pentru care a fost atât de limpede împotriva renunțării la cetățenia americană a fost ca să aibă opțiunea de a intra în politică”, a spus pentru revistă prietenul neidentificat despre scurta ședere a lui Markle în Regatul Unit.Un alt biograf insistase anterior că ducesa nu are „pielea unui rinocer pentru a candida la funcție”, sensibilitatea ei la critici fiind evidențiată doar ulterior în timpul interviului cu Oprah. „Aș afirma categoric că nu are șanse să candideze vreodată la președinție. Ar fi mâncată de vie”, a spus pentru Vanity Fair anul trecut Andrew Morton, autorul cărții „Meghan: A Hollywood Princess”.