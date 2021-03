O actriță din „Two and a Half Men” a dezvăluit că și-a ținut secretă apartenența la familia regală britanică / Ce spune despre regina Elisabeta

Sophie Winkleman alaturi de Ashton Kutcher in Doi Barbati si Jumatate

La o zi după ceremonie, cuplul și-a lăsat viața regală în spate pentru a se muta la Los Angeles unde Winkleman și-a început cariera la Hollywood, fiind aleasă în 2011 să joace alături de Ashton Kutcher în „Two and a Half Men” (Doi bărbați și jumătate).Actrița a declarat pentru Insider că a reușit să își păstreze identitatea regală un secret în întreaga perioadă în care a activat în industria cinematografică.Winkleman a jucat-o pe Zoey, iubita lui Walden (Kutcher) în sezoanele 9 și 10 ale „Doi bărbați și jumătate”.Întrucât Winkleman și-a început cariera în actorie înainte să pună piciorul la Hollywood, jucând în piese de teatru și filme din Marea Britanie, aceasta a decis să își păstreze numele după ce s-a căsătorit în familia regală britanică.Aceasta a declarat pentru Insider că s-a gândit să își schimbe numele în Windsor deoarece este „destul de elegant” dar că în cele din urmă a decis să nu o facă întrucât era cunoscută în industrie ca Winkleman.Actrița este cunoscută formal drept Sophie, doamna Frederick Windsor însă aceasta nu a folosit titlul la Hollywood, ceea ce a însemnat că majoritatea colegilor ei nu aveau idee cine era.„Oamenii din domeniul meu din America nu știau nimic despre asta deoarece ei vedeau doar 'Sophie Winkleman' pe partitură și mergeam la audiție iar apoi primeam rolul sau nu”, a relatat actrița.„Și nu au aflat nimic despre mine. Mă știau doar din interpretările mele, ceea ce a fost destul de important pentru mine”, a adăugat aceasta.Winkleman și lordul Frederick s-au mutat înapoi la Londra în 2013, cu doi ani înainte de difuzarea ultimului sezon al „Doi bărbați și jumătate, pentru a fi mai aproape de familie.Actrița a descris familia regală a Marii Britanii ca fiind pozitivă și afectivă.„Pot vorbi doar din experiența mea personală dar când am mers prima dată la Palatul Buckingham să o cunosc pe regina Elisabeta pentru masa de Crăciun ea a fost incredibil de primitoare și amabilă”, a relatat Winkleman.„Am avut parte doar de pozitivitate, afecțiune, căldură din partea tuturor”, a adăugat aceasta.Cuplul are două fiice în vârstă de 7 și 5 ani.