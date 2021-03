Jay Leno și-a cerut scuze pentru glumele făcute la adresa asiaticilor: „Știam că nu am dreptate”

În cadrul unei videoconferinţe desfăşurate pe Zoom cu Guy Aoki, liderul grupului Media Action Network for Asian Americans (MANAA), Jay Leno a vorbit despre glumele pe care le-a făcut în trecut conţinând stereotipuri despre comunitatea asiatică precizând că în acea vreme nu i s-au părut nepotrivite.„Râdeam de inamicul nostru din Coreea de Nord şi, asemeni multor glume, aveau un dram de adevăr”, a explicat starul în timpul videoconferinţei, menţionând că a fost mereu criticat pentru ceea ce spunea în emisiunea sa de televiziune, „ The Tonight Show with Jay Leno ”, difuzată timp de 22 de ani de postul NBC.„În acele vremuri, exista tendinţa predominantă ca un grup să se plângă mereu de ceva, prin urmare nu trebuia să îţi faci griji pentru asta. Când primeam vreo plângere, existau două moduri de a o trata: fie gestionam problema, fie spuneam că nu ne interesează de cei care nu ştiu de glumă”, a mărturisit Leno.„M-am pus de multe ori de partea celei de-a doua opţiuni, deşi în adâncul sufletului ştiam că nu am dreptate”, a explicat miercuri comediantul revistei Vanity Fair „Vreau să îmi cer iertare. Nu consider că este vorba de un alt exemplu de anulare culturală, ci de ceva într-adevăr greşit”, a adăugat el.Declaraţiile lui Leno survin într-un moment când în SUA se înregistrează o creştere a atacurilor împotriva cetăţenilor de origine asiatică, un asalt cu armă de foc asupra a trei centre de masaj având loc săptămâna trecută în Georgia, soldat cu opt morţi dintre care şase femei asiatice.