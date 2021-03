Sharon Stone a dezvăluit că un chirurg plastician i-a mărit sânii fără consimțământul ei

Stone a relatat că în 2001 a optat pentru o operație de reconstrucție a sânilor după ce a fost supusă unor intervenții pentru înlăturarea unor tumori benigne.Aceasta a afirmat că după ce s-a trezit din anestezia generală a descoperit că sânii îi crescuseră în dimensiune, chirurgul spunându-i că a considerat că „ar arăta mai bine cu sâni mai mari și 'îmbunătățiți'”.„Când mi-au dat jos bandajele am descoperit că am sâni cu o cupă mai mare, unii despre care el (chirurgul) a spus că 'se potrivesc mai bine cu dimensiunea șoldurilor tale'”, a scris Stone în cartea sa autobiografică, potrivit The Times Acesta este doar unul dintre episoadele dezvăluite de actriță în autobiografia sa, Stone afirmând de asemenea că a fost păcălită să își dea jos lenjeria intimă pentru faimoasa scenă cu interogatoriul din filmul Basic Instinct.Actrița a relatat că i s-a cerut să își dea jos chiloții fiindcă „reflectau lumina” și că i s-au dat asigurări că părțile sale intime nu vor fi văzute în film.Stone a povestit că a descoperit înșelătoria doar după ce a văzut varianta finală a peliculei și că l-a pălmuit pe regizorul Paul Verhoevennu când și-a dat seama că acesta nu s-a ținut de cuvânt.