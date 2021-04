Rapperul DMX, în spital, în stare gravă, după un atac de cord

Richman a declarat presei americane că nu ştie dacă atacul de cord a fost provocat de o supradoză de droguri, după cum a raportat TMZ.DMX s-a luptat cu abuzul de substanţe de ani de zile şi a petrecut mai multe perioade la reabilitare. El este văzut ca o un zeu în hip-hop şi a colaborat cu artişti, printre care JAY-Z, Ja Rule, Eve şi LL Cool J, având şi apariţii în filme.Bărbatul de 50 de ani, al cărui nume real este Earl Simmons, a fost dus vineri seara la spitalul din White Plains, New York. "Era la aparate. Acum respiră singur, dar există puţină activitate cerebrală", a spus Richmond.Simmons, care are 15 copii cu mai multe femei, a fost arestat în iulie 2017. A stat în închisoare după ce nu a trecut un test toxicologic şi a plecat la St. Louis fără consilierul mandatat de curtea de justiţie.Earl Simmons a mai fost arestat pentru posesie de droguri şi de arme. În plus, a mai fost închis în Arizona pentru diferite condamnări.