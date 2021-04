Actorul Paul Ritter, tovarășul Diatlov din miniseria „Chernobyl”, a murit la vârsta de 55 de ani

Născut pe 5 martie 1966, în Kent, Paul Ritter şi-a început cariera în teatru în ultimul deceniu al secolului trecut.A jucat pentru National Theatre în spectacole precum „The Royal Hunt of the Sun”, „All My Sons”, „Coram Boy”, „The Hot-House”, „The Curious Incident of the Dog in the Night- time” şi, mai recent, a fost John Major în „The Audience”. Pentru Royal Shakespeare Company, a avut roluri în montări ca „Troilus and Cressida” şi „The White Devil”.În 2009, a jucat alături de Amanda Root, Jessica Hynes şi Stephen Mangan în „The Norman Conquests” a Old Vic interpretată pe Broadway, pentru care a fost nominalizat la premiile Tony.A jucat în numeroase producţii de televiziune, printre care „Chernobyl” şi „Catherine the Great”, iar în ultimii zece ani a dat viaţă personajului Martin Goodman în comedia „Friday Night Dinner” a Channel 4.Între lungmetrajele în care a jucat se numără „The Libertine”, „Hannibal Rising”, „Quantum of Solace” şi „Harry Potter and the Half-Blood Prince”. Paul Ritter a murit în seara de 5 aprilie, a anunţat într-un comunicat agentul său.Ritter s-a stins din viață din cauza unei tumori cerebrale.