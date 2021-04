Decernarea premiilor Oscar va avea loc în persoană după ce participanții au fost desemnați „angajați esențiali”

Reprezentanţii Academiei de film americane (AMPAS) au anunţat marţi că nominalizaţii la Oscar se vor afla printre persoanele eligibile să participe la evenimentele asociate galei de decernare a premiilor Oscar, care va avea loc la Los Angeles în contextul pandemiei de COVID-19.„Cei implicaţi în producţia Oscarurilor, precum nominalizaţii şi invitaţii lor, se califică pentru acea derogare prin care sunt consideraţi angajaţi esenţiali şi, de aceea, li se va permite să călătorească spre şi de la centre de testare, la repetiţii şi la activităţile organizate de Academie înaintea galei Oscar şi, desigur, la gala în sine", au precizat într-un comunicat reprezentanţii AMPAS.„Organizatorii galei Oscar implementează o carantină necesară pentru a elimina riscurile pentru fiecare persoană care participă la eveniment”, au adăugat ei.Gala premiilor Oscar din acest an, programată pe 25 aprilie, va fi organizată atât la Dolby Theatre, gazda tradiţională a ceremoniei, cât şi la gara Union Station din Los Angeles.Gala Oscarurilor are loc în mod tradiţional în luna februarie, dar a fost amânată în acest an din cauza pandemiei de COVID-19. Nominalizările la premiile Oscar 2021 au fost anunţate luna trecută.