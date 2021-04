Laura Pausini va cânta la gala premiilor Oscar

Vedeta italiană va fi însoţită de coautoarea cântecului, Diane Warren, într-un program special înainte de înmânarea premiilor, la care vor fi prezenţi şi restul candidaţilor la cel mai bun cântec original: Celeste, H.E.R., Leslie Odom, Jr., Daniel Pemberton şi Molly Sandén.Programul special, "Oscars: Into the Spotlight", va fi un substitut la tradiţionalul covor roşu, imposibil de organizat din cauza pandemiei de coronavirus şi care a obligat reinventarea formatului de desfăşurare a ceremoniei.Dintre cei cinci candidaţi, patru vor interpreta piesele din această locaţie, în timp ce o altă piesă nominalizată "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" va fi transmisă prin înregistrare din Islanda.Nominalizaţii la premiile Oscar vor putea călători la Los Angeles fiind consideraţi "angajaţi esenţiali", potrivit unei scrisori pe care Academia a trimis-o însoţită de instrucţiuni invitaţilor.În scrisoare sunt explicate condiţiile pe care toţi participanţii trebuie să le îndeplinească, precum o carantină de 10 zile fără contact cu persoanele din exterior şi teste PCR efectuate înainte de călătorie, la aterizare şi în ziua ceremoniei.Brad Pitt, Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix şi Harrison Ford sunt câţiva dintre prezentatorii premiilor.Laura Dern, Regina King, Marlee Matlin, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle şi Bryan Cranston completează prima listă a participanţilor la o ceremonie care, din cauza pandemiei de coronavirus, şi-a schimbat formatul tradiţional imitând scenariul unui film în direct.Gala premiilor Oscar din acest an, programată pe 25 aprilie, va fi organizată atât la Dolby Theatre, gazda tradiţională a ceremoniei, cât şi la gara Union Station din Los Angeles. Ceremonia are loc în mod tradiţional în luna februarie, dar a fost amânată în acest an din cauza pandemiei de Covid-19.Nominalizările la premiile Oscar 2021 au fost anunţate luna trecută. "Mank", un film biografic în care actorul Gary Oldman îl interpretează pe Herman Mankiewicz, scenaristul filmului "Citizen Kane", a primit cele mai multe nominalizări şi va concura la 10 categorii.