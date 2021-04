Cântărețul rock Ted Nugent, un coronasceptic înfocat, a fost diagnosticat cu Covid-19: „Am crezut că mor”

„Toată lumea mi-a spus că n-ar trebui să anunț asta”, a spus Nugent. „Am avut simptome de gripă în ultimele 10 zile. Am crezut că mor. Pur și simplu îngrozitor”, a continuat cântărețul.

Cântărețul de dreapta, un susținător puternic al fostului președinte american Donald Trump, a fost ținta unor critici puternice datorită opiniilor exprimate cu privire la pandemie.Acesta a anunțat însă în timpul unui livestream difuzat luni pe Facebook că a fost testat pozitiv cu coronavirusul.„Am fost testat pozitiv astăzi. Am rahatul chinezesc. Am capul greu, mă doare corpul. Dumnezeule, ce belea. La modul propriu că de abia m-am putut târî afară din pat în ultimele câteva zile...Așa că am fost testat oficial cu COVID-19 astăzi”, a relatat Nugent.Acesta a atras noi critici luna trecută după ce a susținut că numărul oficial al deceselor cauzate de coronavirus este mult mai mare decât numărul real al morților.„Ei pretind că 500.000 de persoane au murit (în SUA) de COVID-19. Porcării. Cred că medicii legiști din toate cele 50 de state au început să se gândească 'Trec pe certificatul de deces că a murit de asfixiere dar m-au obligat să trec COVID. Păi tipul ăsta a fost înjunghiat dar m-au făcut să trec COVID'”, a afirmat acesta în timpul unui alt livestream pe Facebook.Nugent a relatat de asemenea cu altă ocazie că va refuza să se vaccineze împotriva coronavirusului, exprimându-și scepticismul față de perioada scurtă în care au fost dezvoltate vaccinurile anti-Covid.