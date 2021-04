Oscar 2021 - Muzica la gala de duminică va fi asigurată de DJ Questlove şi nu de o orchestră aşa cum se obişnuia

Ediţia 2021 a premiilor Oscar, care va avea loc, duminică, la Dolby Theatre din Hollywood, va fi diferită de precedentele. În ciuda eforturilor Academiei de a păstra o anumită normalitate, muica a fost regândită. Aceasta nu va fi asigurată de o orchestră, aşa cum era în mod obişnuit, ci de DJ Questlove, anunţă Variety, potrivit News.Muzicianul american, care deja a participat ca DJ anul trecut, va avea rolul de director muzical şi va cânta muzica înregistrată în avans împreună cu grupul său The Roots special pentru gală.Chiar dacă orchestra va fi absentă din program, revista Variety precizează că instrumente cu coarde au fost înregistrate pentru momentul decernării premiilor. În plus, prestaţiile nominalizaţilor la categoria "cel mai bun cântec original" vor avea loc înainte de show.Aceste modificări s-au făcut pentru a evita riscurile legate de coronavirus, aşa cum explică Questlove: "Luăm măsuri de precauţie din cauza Covid, aşa că The Roots a înregistrat toate elementele muzicale înainte, cu aproximativ o lună".Gala Oscar, care în mod obişnuit are loc între februarie şi martie, a fost decalată în 25 aprilie din cauza pandemiei.Covorul roşu va fi anul acesta „mult redus” şi va fi inclus în avanpremiara show-ului.De asemenea, va fi conceput un program special post-ceremonie.Producătorul celei de-a 93-a ediţii, Steven Soderbergh, a anunţat că invitaţii nu vor fi obligaţi să poarte mască în faţa camerelor de filmat.Între prezentatorii galei se numără Brad Pitt, Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Harrison Ford, Laura Dern, Regina King, Marlee Matlin, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle şi Bryan Cranston.Lungmetrajul „Mank” al lui David Fincher, cu Gary Oldman în rol principal, a primit cele mai multe nominalizări la Oscar 2021, zece, însă „Nomadland” al lui Chloe Zhao, cu Frances McDormand în centru, cu opt selecţii, este favorit.O producţie românească se află acum pentru prima dată în rândul nominalizaţilor - „colectiv”, regizat de Alexander Nanau, este candidat la două categorii: „cel mai bun lungmetraj documentar” şi „cel mai bun lungmetraj internaţional”.