FOTO Banii, fanii și faima - Actori celebri care n-au câștigat vreodată Oscarul

​Au fost (și încă sunt) iubiți, apreciați și au câștigat sume importante din rolurile pe care le-au jucat de-a lungul carierei. Au cunoscut gloria sub toate formele ei, dar totuși le lipsește ceva important din CV: un premiu Oscar. Mai mult, unii dintre ei nici măcar nu au fost vreodată nominalizați. Să facem cunoștință cu nume mari ale cinematografiei mondiale care nu au câștigat celebra statueta.





Pe 26 aprilie, lumea va cunoaște numele noilor câștigători, la Los Angeles urmând a avea loc ediția cu numărul 93 a Premiilor Oscar. Evenimentul se va desfășura la Teatrul Dolby din orașul californian.





Multe nume importante ale cinematografiei mondiale nu au reușit să câștige Oscarul, indiferent că vorbim despre un rol principal sau despre unul secundar.







De unii poate știați, de alții mai puțin, cert este că lista este una stufoasă, iar mai jos am încercat o selecție a celor mai reprezentativi, ținând cont de perioadele din care au făcut parte (din timpuri mai îndepărtate și până în zilele noastre).







Peter O'Toole (a murit la 81 de ani, pe 14 decembrie 2013)





A jucat rolurile memorabile, dar nu a reușit să-i impresioneze pe jurații de la Premiile Oscar.





A fost nominalizat de opt ori, dar fără succes de fiecare dată: Lawrence of Arabia (rol principal), Becket (rol principal), The Lion in Winter (rol principal), Goodbye, Mr. Chips (rol principal), The Ruling Class (rol principal), The Stunt Man (rol principal), My Favorite Year (rol principal), Venus (rol secundar). A primit, totuși, o stuetă pentru întreaga carieră în 2013.









Richard Burton (a murit la 58 de ani, pe 5 august 1984)





A primit multe nominalizări la Oscar: My Cousin Rachel (rol secundar), The Robe (rol principal), Becket (rol principal), The Spy Who Came in from the Cold (rol principal), Who's Afraid of Virginia Woolf? (rol principal), Anne of the Thousand Days (rol principal) și Equus (rol principal). Nu a fost însă pe placul juriului în cele din urmă.









Kirk Douglas (a murit la 103 ani, pe 5 februarie 2020)







Una dintre figurile importante ale perioadei de început ale cinematografiei, Kirk ne-a părăsit anul trecut, la venerabila vârstă de 103 ani.







A primit de-a lungul carierei trei nominalizări: Lust for Life (rol principal), The Bad and the Beautiful (rol principal), Champion (rol principal). Nu a câștigat niciodată celebra statuetă.









Omar Sharif (a murit la 83 de ani, pe 10 iulie 2015)





În întreaga-i carieră a primit o singură nominalizare la Oscar, pentru interpretarea din Lawrence of Arabia (rol secundar).









Burt Reynolds (a murit la 82 de ani, pe 6 septembrie 2018)





Nume important al cinematografiei mondiale, Burt Reynolds s-a ales cu o singură nominalizare la Premiile Oscar, pentru interpretarea din Boogie Nights (rol secundar), film din 1997.









Clint Eastwood (90 de ani)





Unul dintre titanii cinematografiei modiale a bifat două nominalizări la Premiile Oscar, ambele pentru roluri principale: Unforgiven și Million Dollar Baby. S-a revanșat însă din postura de regizor.









Donald Sutherland (85 de ani)





Cunoscut și apreciat în toate colțurile lumii, celebrul actor canadian nu a reușit să facă <casă bună> cu Oscarul, acesta nereușind nici măcar să fie nominalizat la evenimentul găzduit de Los Angeles.









Harrison Ford (78 de ani)





A primit de-a lungul carierei o singură nominalizare la Oscar, pentru rolul principal din Witness (o producție din 1985).









Robert Redford (84 de ani)





Apreciat și îndrăgit de mulți pentru rolurile interpretate în carieră, Robert Redford a fost nominalizat o singură dată la Premiile Oscar: The Sting (1973), la categoria rol principal.









Nick Nolte (80 de ani)





A fost nominalizat în trei rânduri, pentru rolurile din The Prince of Tides (rol principal), Affliction (rol principal) și Warrior (rol secundar). Nu a fost însă cu noroc pentru Nick.









Samuel L. Jackson (72 de ani)





A fost nominalizat o singură dată (cel mai bun actor în rol secundar), pentru interpretarea din Pulp Fiction.









Ed Harris (70 de ani)





Îndrăgitul actor american a primit în carieră 4 nominalizări la Oscar, dar nu a reușit să plece acasă cu vreun premiu de la celebrul eveniment cinematografic.







Rolurile pentru care a atras atenția juriului au fost din filmele Apollo 13 (rol secundar), The Truman Show (rol secundar), Pollock (rol principal) și The Hours (rol secundar).









John Malkovich (67 de ani)





Îndrăgit de mulți pentru rolurile pe care le-a interpretat, John nu a pus mână în carieră pe vreun premiu Oscar. A fost nominalizat în două rânduri: Places in the Heart (rol secundar), In the Line of Fire (rol secundar).









John Travolta (67 de ani)





John a bifat două nominalizări la Oscar: Saturday Night Fever (rol principal), Pulp Fiction (rol principal), dar nu a plecat acasă cu vreo statuetă.









Kevin Costner (66 de ani)





A cucerit multe inimi în carieră, dar atunci când vine vorba despre Premiile Oscar s-a ales cu o singură nominalizare: Dances with Wolves (rol principal). Nu a fost însă să fie...









Mel Gibson (65 de ani)





Este una dintre figurile importante ale cinematografiei de peste Ocean, dar la nivel personal nu a spart gheața până acum cu vreo nominalizare. A câștigat statueta, dar doar din postura de regizor (Braveheart, 1996).









Viggo Mortensen (62 de ani)





Este una dintre figurile apreciate la Hollywood, dar asta nu l-a ajutat prea mult ca să punâ mâna pe vreo statueta de la Oscar. Ultima nominalizare a venit recent, în 2018, pentru rolul principal din Green Book.







A mai fost nominalizat pentru interpretările din Eastern Promises (rol principal) și Captain Fantastic (rol principal).









Antonio Banderas (60 de ani)





Fermecătorul Antonio s-a ales până acum în carieră cu o singură nominalizare la Premiile Oscar, pentru rolul din Dolor y gloria (rol principal), film din 2019, regizat de Pedro Almodovar.









Jim Carrey (59 de ani)





A distrat multă lume prin unele dintre rolurile jucate de-a lungul carierei, dar acest lucru nu a contat deloc atunci când a venit vorba despre Premiile Oscar. Nu a fost vreodată nominalizat.









Tom Cruise (58 de ani)





A salvat lumea și probabil că o va mai salva de câteva ori. Din păcate pentru el, nu a fost suficient și pentru un Premiu Oscar.







A primit trei nominalizări, dar niciuna nu a fost încununată de succes: Born on the Fourth of July (rol principal), Jerry Maguire (rol principal), Magnolia (rol secundar).









Johnny Depp (57 de ani)





A primit trei nominalizări pentru un rol principal: Finding Neverland, Sweeney Todd și Pirates of the Caribbean (The Curse of the Black Pearl), dar nu s-a impus vreodată.









Robert Downey Jr. (56 de ani)





A bifat în carieră două nominalizări la Premiile Oscar, pentru interpretările din Chaplin (rol principal) și Tropic Thunder (rol secundar).









Keanu Reeves (56 de ani)





Cunoscut din filme precum Speed, The Matrix sau John Wick, Keanu Reeves nu a impresionat în vreun fel juriul de la Premiile Oscar, actorul neavând nicio nominalizare pentru celebra statuetă.









Hugh Jackman (52 de ani)





Australianul Hugh s-a ales până acum cu o singură nominalizare la Premiile Oscar, pentru rolul principal din Les Miserables, producție din 2012.









Edward Norton (51 de ani)





A fost nominalizat în trei rânduri, dar nu a fost cu noroc pentru Edward nici măcar a treia oară. American History X (rol principal), Primal Fear (rol secundar), Birdman (rol secundar).









Matt Damon (50 de ani)





Face parte din generația mai nouă de actori de la Hollywood și are o priză bună la public. Nu a reușit însă să se <lipească> până acum de vreun premiu Oscar, deși a avut trei nominalizări: Good Will Hunting (rol principal), Invictus (rol secundar) și The Martian (rol principal).









Jude Law (48 de ani)





Unul dintre cei mai chipeși actori nu și-a croit drum spre Premiile Oscar, deși a avut două nominalizări. The Talented Mr. Ripley (rol secundar) și Cold Mountain (rol principal).









Bradley Cooper (46 de ani)





A bifat deja patru nominalizări la Oscar, dar momentan CV-ul nu reține vreo statuetă. Bradley a atras atenția cu rolurile din Silver Linings Playbook (rol principal), American Hustle (rol secundar), American Sniper (rol principal) și A Star Is Born (actor pricipal).