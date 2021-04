HBO a început producţia la ''House of the Dragon'', un serial derivat din ''Game of Thrones''

Producţia a postat luni pe contul de Twitter o imagine de la citirea scenariului în care apar şi viitorii protagonişti Paddy Considine, Olicia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith şi Stebe Toussaint, printre alţii."House of the Dragon" este inspirat din cartea "Fire & Blood" (2018), a cărei acţiune se petrece cu 300 de ani înainte de povestea din "Game of Thrones" şi prezintă aventurile familiei Targaryen, una dintre cele mai importante case ale acestui univers de fantezie epică.În octombrie 2019 s-a aflat că acesta va fi primul serial derivat din fenomenul "Game of Thrones" (2011-2019), care a stârnit senzaţie în întreaga lume, având un record de audienţă şi de premii Emmy (59 în total).În acelaşi timp în care se dădea undă verde pentru "House of the Dragon" era întreruptă producţia unui alt serial derivat din "Game of Thrones", în care urma să joace Naomi Watts, care însă nu i-a convins pe responsabilii canalului după vizionarea episodului pilot, potrivit Agerpres