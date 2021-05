Marilyn Manson, vizat de un mandat de arestare în SUA

Două capete de acuzare privind agresiunea au fost formulate împotriva lui Manson, în vârstă de 52 de ani, în urma unei plângeri depuse un operator video în urma unui concert din orășelul Gilford din New Hampshire ce a avut loc în 2019.Poliţia din New Hampshire a afirmat într-un comunicat că că Manson şi agenţii lui „ştiu despre mandat de ceva vreme”, dar el nu a făcut niciun efort pentru a răspunde învinuirilor.Comunicatul emis de Gilford Police Department precizează că fiecare acuzaţie poate duce la o condamnare cu închisoare pe o perioadă mai scurtă de un an şi la amendarea cu până la 2.000 de dolari.Poliţia a adăugat că agresiunile „nu sunt de natură sexuală”.Manson nu a comentat public în legătură cu această problemă.La începutul acestei luni, el a fost dat în judecată de o fostă asistentă care îl acuză de agresiune sexuală şi hărţuire. Echipa de avocaţi a lui Ashley Walters a depus plângerea marţi la Curtea Superioară din Los Angeles.Managementul lui Manson a negat vehement orice acuzaţie de agresiune.

La începutul acestui an, el a fost abandonat de casa de discuri Loma Vista Recordings, după ce actriţa Evan Rachel Wood a dezvăluit că a abuzat-o în timpul relaţiei lor de trei ani , iar, mai recent, a fost dat în judecată de actriţa Esmé Bianco („Game of Thrones”), care l-a acuzat de agresiune sexuală Manson a negat şi aceste acuzaţii, spunând că sunt „denaturări oribile ale realităţii”.