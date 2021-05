Iulia Vântur: Salman Khan este un motivator și muncește din greu; nu-și ia pauze sau vacanțe (Times of India)

Actrița-cântăreață, a cărei voce este auzită în melodia „Seeti Maar” în filmul lui Salman „Radhe: Your Most Wanted Bhai” care va fi lansat curând, a declarat despre actorul de la Bollywood că:„Simt că este amabil, motivator și foarte muncitor! Nu am văzut pe nimeni să muncească mai mult decât el. Nu-și ia vreo pauză sau o vacanță. Pentru el, viața este muncă și se bucură atât de mult de ea că nu contenește să le spună tuturor să-și găsească o ocupație care să-i facă tot timpul să se simtă parcă ar fi în vacanță.”Iar când nu este la muncă, Iulia spune că actorul din „Dabangg” se dedică multelor sale activități caritabile.Etichetându-l drept un „dăruitor”, ea spune că „Lui Salman îi place cu adevărat ce face și o face din dăruire. Îi pasă mai mult de alții și este un generos. Face toate eforturile ca să facă viața altuia mai bună, ceea ce este o mare calitate, probabil că de aceea îl iubesc oamenii atât de mult. Și probabil din acest motiv l-a și ales Dumnezeu pe el s-o facă, deoarece poate ajuta mulți oameni. Fiind uman – aceasta este cea mai bună caracterizare”.