Game of Thrones: De ce a fost văzut la început „ca un mare experiment”

Pentru Marshall, experiența de a lucra la producția inovatoare de la HBO a fost extrem de satisfăcătoare. „Vreau să spun că fiind doar unul din participanții la acest serial mă face foarte mândru. A schimbat fața televiziunii și a ridicat considerabil nivelul tuturor”, a spus el pentru Den of Geek.În penultimul episod al sezonului II, „Blackwater”, Marshall a avut provocarea de a crea o bătălie epică în care Stannis Baratheon atacă Kingʼs Landing într-o încercare în cele din urmă nereușită de a prelua Iron Throne de la Joffrey Baratheon. Fanii încă vorbesc despre acest episod ca un punct culminant al seriei, mai ales partea în care Tyrion incendiază flota lui Stannis cu „foc sălbatic”. Următorul său episod a fost penultimul din sezonul IV, în care Wildlings atacă Castle Black. Din nou, a fost foarte, foarte epic.Cu toții știm cât de mare a fost succesul lui Game of Thrones. HBO este pe cale să dezvolte o mulțime de producții înrudite în afară de „House of the Dragon”. Dar dacă nu ar fi „prins” la telespectatori? Credeți sau nu, dar conceptul unui serial fantastic pentru adulți cu de toate, de la nuditate până la valuri de sânge nu era nici pe departe atât de accesibil pentru bugete mari cum este azi. A fost un experiment, dar a meritat. „Cred că a fost foarte similar cu ce a făcut Peter Jackson cu Lord of the Rings”, a spus Marshall.„S-au dus într-un loc îndepărtat care nu avea infrastructură, au construit un studio de la zero și au petrecut 10 ani făcând din Game of Thrones ceea ce este acum. Dar la început a fost privit foarte diferit. Cred că a fost văzut ca un mare experiment”.Interesant, primul urmaș al serialului, House of the Dragon (300 de ani înainte de GoT, lansare probabilă în 2022), nu folosește aceleași locuri de filmare ca originalul. Este filmat în Cornwall, Anglia.Îi mulțumim lui Marshall pentru munca sa splendidă la serial. Acele bătălii au fost spectaculoase. De la Game of Thrones a trecut la alte proiecte palpitante, printre care Westworld, Lost in Space și Constantine. Iar acum poate fi văzut ultimul său film, The Reckoning.