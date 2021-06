Controversă pe Facebook: Petrecere în care vedetele invitate au cules sushi de pe corpul unei fete dezbrăcate

„Au pus o fata aproape goală pe o masă ca suport pentru platouri de sushi, din care vedetele invitate la party să se servească. Și multe vedete chiar au făcut-o. Au luat mâncare de pe o domnișoară în costum de baie, întinsă pe masă în chip de platou. Femeia-obiect, femeia-mobilă. Practica se numește Nyotaimori și are pretenția de a se numi artă ceea ce însă nu prea se mai pupă cu timpurile astea”, a scris pe Facebook Ana Măiță, publicând și poze de la evenimentul respectiv."Mi-a făcut o impresie foarte proastă ce am văzut și încerc să mobilizez o reacție și din partea unor vedete care sunt mame de fete: cum poți să accepți să participi la așa ceva?”, a declarat pentru HotNews.ro Ana Măiță, președintele Asociației Mame pentru Mame și co-fondatoare, alături de Ovidiu Covaciu, a Coaliției România Sănătoasă.„Să zicem că nu știi despre ce e vorba și te duci, dar când vezi chestia asta te ridici și pleci. Și explici de ce pleci. Nu poți să îți asociezi imaginea... mi se pare degradant. Eu nu spun neapărat că persoanele care apar în fotografii au luat sushi de pe domnișoara-platou, dar am înțeles că au existat totuși persoane care s-au servit de pe acest mise en place uman.", a mai spus Măiță.